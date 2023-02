HBO acquiert le nouveau film de Sydney Sweeney à la Berlinale

Le nouveau Sydney Sweeney Le docu-fiction de la réalisatrice Tina Satter a été présenté récemment au Festival du film de Berlin et est déjà applaudi comme la meilleure performance de Sweeney à ce jour parmi les critiques. La star de 25 ans de Euphorie et Le Lotus blanc a été « sélectionné pour des éloges dans la plupart des critiques » lors de la première de Berlinale Réalité la semaine dernière, selon un récent rapport de Deadline, et le film vient d’être acquis ce week-end par HBO pour les droits américains.





Plutôt que de parler d’une émission de télé-réalité, le film Réalité suit les dessous d’une enquête sur une fuite de renseignements militaires dans la vraie vie à travers l’histoire de Reality Winner, un traducteur du renseignement qui a divulgué un rapport classifié sur l’ingérence russe dans les élections américaines de 2016. Winner a reçu la plus longue peine de prison de l’histoire des États-Unis pour sa fuite non autorisée de documents gouvernementaux. La véritable histoire du crime / héros suit le vétéran de l’US Air Force et traducteur de la NSA lors d’un interrogatoire avec le FBI.

HBO n’a pas publié d’informations sur une date de première suite à son acquisition du film. Cependant, il le publierait probablement à temps pour être pris en considération par Emmy, selon Deadline. Cela définit la fenêtre de première attendue d’ici le 31 mai 2023.





Fidélité aux transcriptions réelles

L’acquisition par HBO est un succès pour les débuts de réalisatrice de Tina Satter, qui a développé le scénario de sa pièce de Broadway sur le même sujet. Comme la pièce, le film utiliserait des transcriptions d’interrogatoires comme matériel directement cité, le film tissant des reconstitutions et de la documentation pour mettre en évidence la fidélité à la vie réelle du film. Satter aurait également joué avec le langage filmique et le récit pour dépeindre de manière créative la désinformation et l’éloignement du dossier pendant les parties manquantes des transcriptions. L’œuvre découle d’un style de pièces mis au point par le Wooster Group et d’autres qui utilisent des documents d’archives comme matériau exact. Dans une précédente interview, la réalisatrice avait déclaré qu’elle « avait eu une profonde secousse interne que partager ce document sous forme de scénario du premier au dernier mot était vital ». Les bandes du FBI étroitement imitées et émotionnellement tendues fournissent des points de départ pour l’enquête très appréciée sur Winner en tant que personnage de l’actrice Sydney Sweeney dans le film.

Habituée aux rôles au cinéma, la percée de Sweeney en tant que lanceuse d’alerte Reality Winner précède ses prochains films Américaine (2023), Madame Webet Barbarelle. L’actrice aurait pris la réalité du rôle très au sérieux, déclarant aux journalistes lors de la conférence de presse de la Berlinale pour le film qu’elle était en communication IRL avec Winner via zoom et « lui enverrait un texto tout au long du processus » de réalisation du film. L’actrice a également mené ses propres recherches. «Avant même de l’avoir, quand j’ai auditionné, je suis allé trouver autant d’interviews que possible de Reality afin que je puisse voir comment elle parle, comment elle bouge, ses différentes manières. Et j’ai pris cela dans l’audition », a expliqué Sweeney.

Réalité a conclu un accord de vente international avec le MK2 basé à Paris avant sa première mondiale à la 23e Berlinale, avec un représentant qualifiant la performance de Sweeney de «tour de force» avec un fort attrait international. Les droits nord-américains ont été repris par UTA Independent Film Group et WME Independent, qui ont négocié l’accord avec HBO.

Le film de Satter est une production Seaview et 2 SQ FT en association avec la production Burn These Words, In The Cut, Fit Via Vi, Cinereach et Tanbark Pictures.