HBO : À quelle heure est la première de Barry dimanche ?

La série créée par Bill Hader et Alec Berg revient ce week-end, avec les deux premiers épisodes des huit derniers.

Ce dimanche vient le retour tant attendu de Barry avec sa quatrième et dernière saison. Le dernier épisode sera composé de huit épisodes et sera vu par HBO et vous pouvez le reproduire à travers HBO Max. Les fans de la série seront ravis de voir comment l’intrigue se déroule dans ce dernier opus.

Dans la nouvelle saison, nous nous rencontrons après l’arrestation de Barryavec Gène Cousineau considéré comme un véritable héros. Cependant, l’arrestation du personnage incarné par Bill Hader ce ne sera pas la fin pour lui car il semble de plus en plus brisé et loin de la rédemption. Les téléspectateurs seront impatients de découvrir comment l’histoire se déroulera, avec le protagoniste derrière les barreaux.

Les fans de Barry Ils auront une excellente nouvelle, puisque ce dimanche il y aura une double première. Les deux premiers chapitres peuvent être vus à la suite. À quelle heure? Nous vous indiquons ci-dessous la liste des horaires selon le pays d’où vous regardez :

Mexique, Nicaragua, Costa Rica et El Salvador : 20 h 00

Colombie, Pérou et Equateur : 21h

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 22 h 00

Argentine, Brésil et Chili : 23h

Espagne : 3 h 00 (lundi)

+La série à voir absolument si vous aimez Barry

Si vous aimez la série HBO créé et mettant en vedette Bill Hader, il y a une production que vous devriez essayer. Il s’agit de Fargola fiction de effet inspiré du film les frères coen. Ils ont sorti quatre saisons et chacune se conclut d’elle-même. Dans chacun d’eux, les événements se déroulent dans la ville froide de Fargo, où ils nous montrent un crime affecté par les circonstances les plus inhabituelles, tant dans son exécution que dans ses conséquences.

