HBO a défini l’avenir de la succession

L’arrivée de Succession au pilier de la série acclamée de HBO il a pris ses années. Sorti à l’origine en juin 2018, il a dû attendre longtemps pour atteindre un personnage massif, ce qui était évident avant le lancement de sa troisième saison le 17 octobre. Le spectacle dirigé par Brian Cox et Jérémy fort C’est déjà l’un des meilleurs de ces dernières années, et les nouvelles concernant son avenir étaient sur le point de tomber.

Avec le nouvel opus axé sur le croisement entre Kendall (Fort) et Logan (Barreur) autour du contrôle de Waystar-Royco mais aussi avec Justice impliquée, les deux premiers épisodes ont déjà été diffusés. Les dialogues créés par l’équipe dirigée par Jesse Armstrong (créateur et showrunner de la série) a une nouvelle fois révélé le talent de chacun.

Ce jour, le vice-président exécutif de la programmation de HBO, Français Orsi, a annoncé que Succession avait reçu le feu vert pour une quatrième saison. L’actuel a sept épisodes à diffuser et terminera son voyage dans près de deux mois. Le premier de ses chapitres a été vu par environ 1,4 million de téléspectateurs à la fois via le signal de télévision et la plate-forme de Diffusion HBO Max.

L’avenir du croisement entre Kendall et Logan Roy

Comme on le sait, la troisième saison de Succession poursuivi la bataille juridique entre Kendall Roy et son père, Logan Roy, après que ce dernier a voulu le convaincre de se sacrifier pour l’entreprise. Le décès d’un des hauts fonctionnaires de Waystar-Royco mis en lumière des allégations d’abus et de décès sur la ligne de croisière de la compagnie, et avec la nécessité d’avoir un bouc émissaire lourd, Logan voulait convaincre Kendall d’auto-incrimination.

Cependant, la succession d’événements qui l’ont laissé ignoré par son père l’ont fait Kendall Je préfère le signaler et le confronter publiquement. Cela a gravement pesé sur les actions et les actionnaires complètement mal à l’aise face à la possibilité de perdre de l’argent, voulant extirper la famille roy de l’entreprise. Des chiffres comme ceux de Adrien Brody, en tant qu’actionnaire Josh Aaronson, et Alexandre Skarsgård en tant que développeur technologique Lukas Matsson sera la clé de l’avenir de les Roy.

