HBO a annulé le préquel de Game Of Thrones après avoir dépensé 30 millions de dollars en pilote

Mellipou Boite à Musique Nuage "Game Of Thrones"

Vous allez craquer pour cette boite à musique tendance et originale ! Fini les berceuses exaspérantes, faites place à des mélodies modernes. Et spécialement pour les mères des dragons, ce joli mobile jouera la bande originale de > !Cette boite à musique à la forme d'un nuage conviendra aussi bien pour les filles que pour les garçons. Sa petite taille permet de l'emmener de partout. Le ruban velcro permettra de l'attacher aux barreaux du lit ou bien encore sur la poussette ou dans la voiture.Bébé peut aussi jouer avec sans risques - les nuages coussins étant très doux et certifiés Oeko-tex. Pour démarrer la mélodie, il suffit de tirer sur le fil attaché au deuxième petit nuage. - Coloris : Bleu Marine / motifs rouge- Matériaux : Extérieur : 100% coton certifié Oeko-Tex, Intérieur : rembourrage polyester- Dimensions : Hauteur 28 cm environ, largeur 28 cm environ- Emballage : Boite carton recyclable- Conseil d'entretien : Lavage en machine à 30°, pas de sèche-linge- Norme CE Mellipou est une entreprise française, qui n'a qu'un but – mettre le paquet pour endormir bébé ! Les produits sont faits de façon artisanale dans un showroom parisien. Toutes les fournitures (tissus, rubans, étiquettes...) sont d'origine Française ou Européenne. Les tissus sont certifiés Oeko-tex et tous les produits ont la Norme CE sur les jouets donc aucune inquiétude à avoir pour la sécurité de votre bébé.