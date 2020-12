HBO a annoncé l’arrivée de House of the Dragon, la préquelle de Game of Thrones

‘Le Trône de Fer’ Elle a marqué une époque et une façon de regarder des séries télévisées, c’est pourquoi, en plus d’une belle histoire qui ces dernières saisons n’a pas fini de convaincre, la production créée par David Benioff et DB Weiss est considérée comme l’une des meilleures de l’histoire. Les adaptations des romans de George RR Martin sont devenues un véritable repère et ont attiré des millions de fans à travers le monde.

Le succès a conduit à travailler sur son spin-off, ‘Maison du Dragon’. Synopsis officiel: « Basée sur le livre Fire & Blood de George RR Martin, la série racontera l’histoire de la Maison Targaryen (également connue sous le nom de Maison qui nous a donné la Mère des Dragons, Daenerys Targaryen) et se déroulera 300 ans avant les événements. de Game of Thrones « .

Bien que beaucoup de choses sur son intrigue soient inconnues, nous connaissons déjà certains acteurs qui feront partie de ce projet créé par Martin et Ryan Condal, qui aura Miguel Sapochnik et Condal comme showrunners. Ils ont confirmé à Paddy considère (‘L’étranger’), Olivia Cooke (‘Ready Player One’), Emma D’Arcy (‘Chercheurs de vérité’) et Matt Smith («La Couronne», «Doctor House»). Qui vont-ils jouer?

Paddy Considine jouera le roi Viserys Targaryen, choisi par les seigneurs de Westeros pour remplacer Jaehaerys Targaryen au Grand Conseil de Harrenhal; Olivia Cooke comme Alicent Hightower, fille d’Otto Hightower, la Main du Roi, et la plus belle femme des Sept Royaumes; Emma D’Arcy dans le rôle de la princesse Rhaenyra Targaryen, premier-né du roi, pur-sang valyrien et dragonnier et Matt Smith jouera le prince Daemon Targaryen, frère cadet du roi Viserys et héritier du trône.

Quand House of the Dragon sort-il?

Selon la dernière annonce de HBO, qui a généré beaucoup de battage médiatique parmi les fans, la série préquelle de Game of Thrones arrivera en 2022. Pour le moment, il n’y a pas de date exacte, mais nous savons exactement qu’il commencera à tourner en avril 2021 et sa première saison aura 10 épisodes.