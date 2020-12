Hazel et Tarik de ’90 -Day Fiancé ‘: où sont-ils maintenant?

Le public de TLC a appris à connaître Tarik et Hazel sur Fiancé de 90 jours: avant les 90 jours, et depuis lors, ils sont devenus les favoris des fans de la série de télé-réalité à succès.

Tarik est un père célibataire de 44 ans de Virginia Beach, élevant sa fille toute seule, et Hazel est une Philippine de 27 ans qu’il a rencontrée en ligne.

Depuis que le couple a commencé à communiquer en ligne, Tarik est convaincu que Hazel est faite pour lui.

En 2018, Tarik s’est lancée dans un voyage épique pour rencontrer Hazel dans sa ville natale des Philippines sur 90 Day Fiancé: Before the 90 Days, mais entre les pressions familiales, les différences religieuses et les complications de voyage, ces deux-là avaient beaucoup à faire.

Hazel et Tarik de Fiancé de 90 jours: où sont-ils maintenant?

Lisez la suite pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur la relation de Hazel et Tarik, y compris tous les détails sur le voyage initial de Tarik aux Philippines pour rencontrer sa future épouse.

Qui est Tarik?

Tarik vit à Virginia Beach, élevant sa fille principalement seul.

Sur Fiancé de 90 jours: avant les 90 jours, Tarik explique que la relation avec la mère de sa fille n’a pas fonctionné et que l’une de ses façons de comprendre les choses après cette rupture était de parcourir le monde.

Au cours de son voyage, il a découvert qu’il appréciait les femmes d’Asie, ayant même eu une relation avec une femme à Bangkok pendant un certain temps.

Quand il est rentré chez lui, il a continué à essayer de trouver l’amour en Asie en utilisant des applications de rencontres.

Qui est Hazel?

Tarik la décrit comme une asiatique Angelina Jolie. Ils se sont rencontrés quand elle avait 25 ans, elle est originaire des Philippines. Quand elle est enfin présentée, elle explique qu’elle a un fils de 6 ans (maintenant 9 ans), mais qu’il vit avec son père parce qu’elle n’a pas les moyens de s’occuper de lui seule.

Elle dit également qu’elle s’intéresse aux hommes américains car elle espère quitter les Philippines pour une vie meilleure.

Le frère de Tarik était initialement préoccupé par sa rencontre avec Hazel.

Tarik parle à son frère Dean de ses plans pour aller rencontrer Hazel, et le petit frère avait beaucoup à dire à ce sujet.

Il craint que Hazel n’essaie d’utiliser Tarik pour une carte verte et insiste sur le fait qu’il devrait aller aux Philippines pour s’assurer que la situation n’est pas une arnaque.

Les retards de vol ont causé un drame entre les deux.

Le voyage aux Philippines dure deux jours, et cela devient encore plus long lorsque Tarik rencontre des problèmes à l’aéroport de Bangkok et doit y passer la nuit.

Hazel l’entend et s’effondre, craignant que Tarik ne s’en serve comme excuse pour rencontrer son ex, et peut-être qu’il n’arrivera jamais du tout aux Philippines.

Ils ne voient pas la religion du même œil.

Après tout le snafus de voyage, Tarik arrive et Hazel est ravie de le voir.

Elle a hâte de le présenter à sa famille et l’invite à l’église avec ses parents. Ce qui suit est un service de cinq heures avec prier, pleurer, parler en langues et autres expressions de foi.

Tarik est surpris, mais reste respectueux. Après l’église, il explique à ses parents qu’il n’est normalement pas un pratiquant, mais il comprend à quel point c’est important pour eux.

Le frère de Tarik, Dean, a plus de réserves.

Dean arrive enfin aux Philippines et Tarik et Hazel le rencontrent pour le dîner.

Dean ne donne aucun coup de poing et interroge Hazel avec agressivité sur ses motivations. Il la claque même pour ne pas avoir la garde de son fils, laissant Hazel en larmes.

Tarik met sa petite amie au-dessus de son frère et la sort de la situation.

Quelle est la prochaine étape pour Hazel et Tarik?

Après une saison dramatique de Fiancé de 90 jours: avant les 90 jours, les fans seront choqués ou ravis d’apprendre que Hazel et Tarik ont ​​poursuivi leur relation et ont signé pour une autre saison de la télé-réalité à succès.

Hazel et Tarik sont sur la saison en cours de Fiancé de 90 jours, et mon garçon, y a-t-il un drame!

Tarik a révélé que le couple s’était séparé pendant une brève période de temps, mais s’était réconcilié peu de temps après, et maintenant, elle le rejoint aux États-Unis.

Et après que Hazel ait révélé qu’elle était bisexuelle, Tarik a admis qu’il était d’accord avec sa future femme à la recherche d’une petite amie pendant leur mariage.

«Je ne vais pas lui dire de changer, alors Hazel aura une petite amie fera partie de notre vie conjugale», dit-il.

Vous pouvez attraper de nouvelles epsiodes de Fiancé de 90 jours sur TLC le dimanche à 20 h HE.

Emelyne écrit sur les célébrités, la culture pop, le divertissement et la politique depuis 2010. Son travail a été vu chez Ravishly, Babble, Scary Mommy, The Mid, Redbook online et The Broad Side. Elle est la créatrice du blog Stay at Home Pundit et elle est co-animatrice du podcast hebdomadaire The More Perfect Union.