Hayley Williams sort un nouvel album solo Flowers for Vases // Descansos Tomorrow

La chanteuse de Paramore est de retour avec plus de musique solo. Voici tout ce que nous savons sur Flowers for Vases // descansos.

Hayley Williams donne aux fans tout ce qu’ils veulent. Son nouvel album Fleurs pour vases // descansos tombe en moins de 24 heures.

Le mois dernier (22 janvier), les fans de Hayley Williams ont commencé à remarquer des indices suggérant que le chanteur de Paramore publierait une nouvelle musique solo sous peu. Tout d’abord, elle a créé un nouveau site Web appelé flowersforvases.com, puis elle a commencé à envoyer des colis mystérieux aux fans dans la publication et, en plus de cela, elle a également demandé à un fan de divulguer une chanson appelée « My Limb » sur Internet.

Maintenant, Hayley a confirmé les théories en révélant que son nouveau projet Fleurs pour vases // descansos est sorti demain.

Que signifie descansos?



Hayley Williams Flowers for Vases // descansos: Tout ce que nous savons de l’album jusqu’à présent. Photo: @yelyahwilliams via Instagram, Atlantic Records

Hier soir (3 février), Hayley a tweeté: « FLOWERS for VASES / descansos – 2.5.21 », aux côtés de superbes illustrations. Fleurs pour vases semble être un lien avec l’album solo 2020 de Hayley Petals for Armor, suggérant peut-être que c’est une suite, et « descansos » est un mot espagnol qui signifie littéralement: « des croix placées sur le site d’une mort violente et inattendue ».

Les fans ont également remarqué que Grimes a répondu au tweet de Hayley avec un emoji d’épée, ce qui implique que les deux artistes ont peut-être travaillé ensemble sur l’album. Si ce n’était pas assez excitant, les gens ont repéré une prétendue tracklist sur Genius, qui comprend 14 chansons dont des chansons nommées: «My Limb», «Trigger», «Find Me Here» et «Descansos».

⚔️ – 𝑪𝒍𝒂𝒊𝒓𝒆 𝒅𝒆 𝑳𝒖𝒏𝒆 ࿎ (@Grimezsz) 4 février 2021

Nous avons hâte d’entendre sur quoi Hayley travaille.

Qu’est-ce que tu penses? Êtes-vous impatient d’entendre l’album?

