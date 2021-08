Hayley Williams reçoit des crédits pour « Good 4 U » d’Olivia Rodrigo

La chanteuse du groupe rock/punk Paramore, Hayley Williams, et son ancien guitariste Josh Farro, ont récemment été ajoutés au générique de « Good 4 U », le troisième single que la chanteuse émergente Olivia Rodrigo a présenté dans le cadre de son premier album « Sour », ceci selon une liste au répertoire de l’American Association of Composers, Authors and Publishers (ASCAP, pour son acronyme en anglais).

Cette liste indique que maintenant Williams et Farro (qui ne fait plus partie de Paramore depuis 2010) ont été ajoutés en tant qu’auteurs de la chanson avec Rodrigo et le producteur Dan Nigro. Ce serait Williams qui aurait fait connaître ce changement à travers ses stories sur Instagram.

Hayley Williams a partagé une capture d’écran d’une publication réalisée par Warner Chappell Music, soulignant que le single d’Olivia Rodrigo avait atteint la première position du Top 40 de popularité aux États-Unis. La publication donnerait une grande reconnaissance aux « compositeurs Williams et Farro ». Le chanteur a simplement souligné que « notre éditeur est sauvage ».

Jusqu’à présent, il n’est pas tout à fait clair comment Hayley Williams a obtenu le crédit de la chanson. Cependant, depuis le lancement de « Good 4 U », les comparaisons avec la chanson acclamée de Paramore ont été immédiates, notamment via la plateforme Tik Tok, popularisant un mashup réalisé par un fan via les réseaux sociaux.

Après la sortie de « Sour » en mai dernier, Olivia Rodrigo a été distinguée pour des exemples présumés de « plagiat » dans son matériel, après que Taylor Swift et Jack Antonoff ont reçu des crédits d’écriture sur « 1 Step Forward, 3 Steps Back », en raison de la similitudes avec le « jour de l’an » de Swift.

La chanteuse Courtney Love a ouvertement accusé Rodrigo d’avoir plagié la pochette de « Live Through This Love », un album de son groupe Hole sorti en 1994, en comparant l’image promotionnelle d’un concert virtuel que la jeune interprète a réalisé via YouTube. Certaines similitudes avaient également été relevées entre sa chanson « Brutal » et « Pump It Up » d’Elvis Costello, bien que le rockeur vétéran n’ait trouvé aucun problème, assurant que « c’est du rock n’ roll ».