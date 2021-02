Hayley Williams publie son nouvel album «Flowers For Vases», le deuxième en moins d’un an | 45S

Le cool arrive. Hayley Williams, chanteuse principale de Paramore, poursuit sa carrière solo avec l’annonce de son prochain emploi. Il s’agit de «Flowers For Vases», le deuxième album de la chanteuse en moins d’un an après la sortie de son premier album.

Sur son compte Instagram, Hayley a décidé de publier la couverture de ce nouveau projet, où l’on peut voir l’artiste coulée dans ce qui semble être de l’eau, donnant aux tons blanc et turquoise une teinte mystique.

Il faut se rappeler que le premier travail solo de Williams est sorti le 8 mai 2020, intitulé « Petals for Armor », un album qui a été précédé de deux EP intitulés « Petals for Armor I » et « Petals for Armor II ».

La meilleure partie de tout cela est que l’album est déjà disponible et que vous pouvez l’écouter, donc sans plus tarder, nous vous laissons avec le nouveau Hayley WIlliams: « Flower for Vases ».