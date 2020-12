Hayley Williams présente les chansons de «Petals for Armor» en direct pour une petite session de bureau

Hayley Williams a fait un Petit bureau NPR (Session à domicile), donnant des premières en direct des morceaux de son premier album solo. Williams et son groupe, qui comprenait Julien Baker à la guitare, ont joué trois chansons de « Pétales pour armure », qui est sorti en mai.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Les 5 meilleurs jeux Nintendo Switch de 2020

« Je n’ai jamais fait ça sans Paramore », a déclaré le chanteur principal du groupe de rock, tout en jouant « Pure Love », « Taken » et « Dead Horse » du premier album.

Williams est le dernier d’une foule d’artistes à recréer la série légendaire Petit bureau de Radio Nationale Publique chez eux pendant la fermeture du 2020.

À la fin de ce mois, le 18 décembre, Williams suivra « Pétales pour armure » avec un nouvel EP appelé « Self-Serenades ». Le disque à trois pistes comprendra des versions simplifiées de « Simmer » et « Why We Ever », ainsi qu’une chanson inédite « Find Me Here ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Halo Infinite » est reporté à la fin de 2021

Williams a également recouru récemment à réseaux sociaux pour réaffirmer la position de Paramore contre homophobie, suggérant que l’intolérance du gang vis-à-vis des opinions anti–LGBTQ c’était l’une des raisons pour lesquelles les anciens membres ont quitté le groupe.