Hayley Williams obtient un crédit pour l’écriture de chansons sur « Good 4 U » d’Olivia Rodrigo après les comparaisons de « Misery Business »

Bon pour Hayley !

Hayley Williams de Paramore et l’ex-guitariste Josh Farro sont désormais répertoriés comme co-auteurs de « Good 4 U » d’Olivia Rodrigo.

Selon la BBC, la mise à jour des crédits d’écriture de chansons a été révélée pour la première fois par les éditeurs de Paramore, Warner Chappell Music, qui ont célébré ‘Good 4 U’ en atteignant le numéro un aux États-Unis avec un post Instagram Stories disant: « un grand bravo à nos écrivains Hayley Williams et Joshua Farro ».

‘Good 4 U’ a passé 5 semaines au premier rang au Royaume-Uni et a également atteint la première place en Amérique. Aigre, le premier album d’Olivia dont est tiré le single, est l’un des albums les plus vendus de 2021 dans le monde, ce qui signifie que les redevances dues à Williams et Farro sont susceptibles d’être, pour utiliser le bon jargon financier, énorme.

Hayley Williams a commenté la nouvelle sur ses histoires Instagram, commentant « notre éditeur est sauvage » lorsque Warner Chappell Music a publié pour la première fois que Hayley et Josh étaient répertoriés comme auteurs-compositeurs.

Hayley Williams répond au générique de la chanson d’Olivia Rodrigo Good For U. Photo : Hayley Williams Instagram

Hayley Williams et Josh Farro ont-ils écrit « Good For U » ?

Peu de temps après la publication de « Good 4 U », les fans et les critiques ont rapidement commenté les similitudes entre le single « Misery Business » de Paramore en 2007 et « Good 4 U ». Bien que nous ne le sachions pas avec certitude, cela ressemble à un autre cas de crédits d’écriture de chansons attribués rétroactivement à un autre auteur-compositeur après que des similitudes entre les deux chansons aient été remarquées.

C’est une pratique assez courante dans l’industrie de la musique. En fait, ce n’est pas le premier contact d’Olivia avec des différends rétroactifs sur les crédits d’écriture de chansons.

Taylor Swift et Jack Antonoff ont reçu un crédit d’écriture sur « Step Forward, 3 Steps Back » en raison de son interpolation des mélodies du jour de l’an de Taylor de son album Réputation.

Et comme Fourche noté, Annie Clark, Jack Antonoff et Taylor Swift ont également été crédités rétroactivement en tant qu’écrivains de Aigre‘s ‘Déjà Vu’. Le mérite est venu après qu’Olivia ait admis que le pont de sa chanson était inspiré de « Cruel Summer » de Swift.

Olivia a également été accusée d’avoir relevé un riff de guitare du tube d’Elvis Costello « Pump It Up » en 1978 pour sa chanson « Brutal », mais, dans une réponse surprise, Costello a défendu Olivia sur son Twitter, en disant « C’est comme ça que fonctionne le rock & roll. Tu prends les morceaux brisés d’un autre frisson et tu fabriques un tout nouveau jouet. C’est ce que j’ai fait. »

Ensuite, il y a eu plusieurs accusations de plagiat contre le choix des visuels d’Olivia. Courtney Love a récemment fait une diatribe à propos de l’une des œuvres d’Olivia étant similaire à l’œuvre d’on Hole’s Vivre à travers ça. Plus tôt cette semaine, les fans ont repéré plusieurs similitudes entre la vidéo d’Olivia pour « Brutal » et « XS » de Rina Sawayama. Les fans de Pom Pom Squad ont déjà remarqué qu’Olivia a utilisé une esthétique similaire à celle du groupe de rock indépendant.

