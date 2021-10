Hayley Williams fait ses adieux sur les réseaux sociaux

L’utilisation à long terme des médias sociaux peut s’avérer être une activité extrêmement ardue, il n’est donc pas surprenant qu’une célébrité annonce sa séparation de ces plateformes numériques. C’est le cas de l’auteure-compositrice-interprète Hayley Williams, qui dit vouloir passer plus de temps « dehors à regarder droit devant elle qu’à regarder en bas ».

La chanteuse du groupe pop rock Paramore a présenté via Instagram une déclaration à ses abonnés dans laquelle elle partage son expérience avec Internet, qui remonte à ses 15 ans (ou moins) grâce à l’utilisation de blogs et de MySpace, notant qu’après le succès du groupe, cela a aidé à apaiser leur quête de connexion avec les gens.

Williams a supprimé son compte Twitter personnel et supprimé des publications sur Instagram, à l’exception de cette déclaration dans laquelle il déclare qu’il songe à disparaître des réseaux sociaux depuis l’année dernière et qu’il a enfin rempli sa mission.

« Maintenant, je sais avec certitude que mon désir de m’éloigner de mes comptes personnels n’est basé sur rien de plus que mon intérêt à maintenir une frontière entre la vie publique et ma vie privée », a déclaré Williams. « Et vouloir passer plus de temps à regarder en haut et en dehors qu’en bas. »

Hayley Williams assure que la relation personnelle de chaque individu avec les réseaux sociaux est différente et que leur décision n’est pas une raison pour juger ceux qui apprécient leur utilisation, mais c’est un moyen d’encourager les personnes qui ont besoin d’une autorisation à créer des limites et suffisamment d’espace, et que Parfois, dire « non » est la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour quelqu’un, même pour vous-même.

Pendant ce temps, les médias sociaux de Paramore resteront actifs. Williams est la dernière artiste de haut niveau à annoncer sa retraite des réseaux sociaux, suivant les traces de Lana Del Rey le mois dernier, qui a également désactivé ses comptes personnels.