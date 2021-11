Hayley Williams fait allusion au prochain retour de Paramore

Le groupe pop rock Paramore est resté à l’écart des studios d’enregistrement et de la scène au cours des cinq dernières années. Face aux spéculations des fans sur une éventuelle séparation, une nouvelle déclaration de Hayley Williams, chanteuse principale du groupe, a laissé entendre que le groupe pourrait se revoir en 2022.

Williams est restée active grâce à sa nouvelle carrière solo en présentant son premier album « Petals For Armor » en 2020, suivi de « Flowers For Vases / Descansos » début 2021. A travers une newsletter spéciale envoyée à ses fans par email, la chanteuse a fait allusion au retour imminent du groupe.

Hayley Williams vient d’envoyer une note parlant de la nouvelle marchandise et de la version de luxe de « PFA / FFV » qui a été mise en vente aujourd’hui. Terminez cette note par :

« Paramore ne peut pas être ‘en pause’ pour toujours, n’est-ce pas ? Je vous aime tous. À l’année prochaine?

« Avant de commencer, merci à tous pour le soutien incroyable au cours des deux dernières années. Je sais que nous ne pouvions pas nous réunir correctement pour chanter, évacuer et transpirer, mais je pense que Petals et Descansos ont vécu exactement les moments auxquels ils étaient destinés. De plus, Paramore ne peut pas se reposer pour toujours, n’est-ce pas ? », a déclaré Williams.

Hayley Williams conclut sa déclaration en déclarant qu’elle espère voir ses fans l’année prochaine, clôturant la déclaration comme un point d’interrogation. Si de nouveaux morceaux étaient publiés, ce serait le premier que Paramore présenterait au public depuis 2017 avec son cinquième album studio « After Laughter ».

Au milieu de sa déclaration réfléchie, Williams a écrit sur le soutien et les contributions de ses collègues membres de Paramore lors du développement de ses albums solo. « Les garçons ont été à mes côtés pendant la majeure partie du processus. Si vous ne travaillez pas sur le projet avec moi, alors soutenez-moi.

Williams souligne que son premier album solo n’aurait pas pu exister sans l’aide de Joey Howard, le bassiste du groupe. En avril dernier, Williams a publié sur ses réseaux sociaux (avant son retrait desdites plateformes) un extrait d’une conversation avec le batteur Zac Farro, laissant entendre qu’ils travaillaient sur le sixième album de Paramore.