Hayley Williams fait allusion à un nouvel album de Paramore

Tout en présentant une nouvelle ligne de marchandises commémoratives pour « Earth Day », Hayley Williams, chanteur et chanteur du groupe pop rock Paramore, a laissé entendre que le groupe reviendrait très bientôt avec le sixième album studio très attendu.

Williams, qui a récemment sorti «Petals For Armor» et «Flowers For Vases / breaks», ses deux premiers albums solo, a récemment partagé une capture d’écran d’une conversation avec le batteur Zac Farro sur son compte Instagram.

Dans la conversation, Farro et Williams ont mentionné « Paramore 6 », tous deux riant de la possibilité de vieillir au fur et à mesure que le nombre d’albums qu’ils ont faits ensemble à ce jour progresse, étant « After Laughter », sorti en 2017, le dernier qui le groupe a fait jusqu’à présent.

Cette publication a suscité l’enthousiasme des fans du groupe après que Williams ait commenté en février dernier de ne pas faire un nouvel album solo pour se concentrer sur son travail avec Paramore.

Plus tôt dans la journée (mercredi 21 avril), Williams a annoncé sur Twitter que Paramore collaborera avec la marque de vêtements Collina Strada sur un ensemble de vêtements au profit de closehewatergap.org dans le cadre du «Jour de la Terre».

Récemment, Paramore a préparé une sortie vinyle spéciale de « Riot! », Leur deuxième album studio sorti en 2007 et le premier à présenter un succès international grâce à des chansons telles que « That’s What You Get », « Crushcrushcrush » ou « Misery Business ».