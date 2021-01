Hayley Williams fait allusion à son prochain album

Pas une semaine ne s’est écoulée depuis le début de 2021 et tout semble indiquer que Hayley Williams se met déjà au travail en matière de productivité. Il y a moins d’un an, celui qui était connu comme le chanteur principal de Paramore aurait sorti « Petals For Armour », son premier album solo.

Une publication récente sur ses réseaux sociaux indiquerait qu’il avait déjà commencé à travailler pour faire son deuxième album. Williams Il est allé sur son profil sur Instagram où il a présenté une courte vidéo dans laquelle on peut le voir jouer de la batterie, ce qui aurait attiré l’attention de ses followers.

Bien qu’elle porte de gros écouteurs, elle ne peut pas voir qu’elle écoute de la musique sur eux, donc elle les utiliserait pour se protéger tout en pratiquant (ou en enregistrant) quelque chose de nouveau. Ce qui exciterait les fans était une phrase que Williams elle-même affirmerait dans le deuxième clip qui accompagnait la publication:

Nous n’avons pas besoin de batterie si ce sera mon ‘folklore’

Cela a rapidement été associé à l’album surprise qui Taylor Swift Il se serait lancé de manière inattendue après l’avoir enregistré lors de la mise en quarantaine à la mi-2020, qui est devenue un succès commercial et devant des critiques spécialisées.

Bien entendu, l’artiste n’a offert aucun commentaire ou information supplémentaire à la publication, il ne reste donc plus qu’à attendre que, lors d’une prochaine interview ou apparition, elle puisse offrir plus de détails à ce sujet.

Récemment et via son compte Twitter, Williams aurait profité de l’occasion pour faire taire les rumeurs sur la séparation de Paramore. À des occasions précédentes, j’aurais déjà mentionné que, conjointement avec Taylor York et Zac Farro, serait à la recherche d’inspiration pour faire le sixième album du groupe.