Le chanteur principal de Paramore n’utilisera plus Twitter et Instagram.

Hayley Williams de Paramore a annoncé qu’elle avait quitté les réseaux sociaux et n’utiliserait plus Instagram et Twitter.

Depuis que Paramore est devenu célèbre, Hayley Williams a eu un énorme succès sur les réseaux sociaux. De Myspace à Instagram, Hayley s’est engagée avec des millions de fans via ses comptes et elle les a récemment utilisés pour promouvoir ses deux premiers albums solo, Petals for Armor et Flowers for Vases / Descansos. Hayley a également un compte finsta qu’elle utilise avec ses amis.

Cependant, les médias sociaux ne sont pas pour tout le monde et Hayley a maintenant révélé qu’elle avait décidé de prendre du recul par rapport à ses comptes.

Hayley Williams a quitté les réseaux sociaux. Photo : Document/Avec l’aimable autorisation de MTV via Getty Images, @yelyahwilliams via Instagram

S’adressant à Instagram samedi 9 octobre, Haley a écrit : « Je suis sur Internet et plus particulièrement sur les réseaux sociaux depuis que j’ai 15 ans. Peut-être même plus jeune. Cela a commencé avec les sites de blogs… puis Myspace. Le Paramore est devenu une chose et les médias sociaux n’étaient même plus uniquement pour mon usage personnel, mais cela faisait partie du travail. J’ai soif de connexion et Internet est un très bon outil pour ça quand ça ne nous sépare pas. «

Elle a ensuite ajouté: « Le truc, c’est que la connexion fait et fera toujours partie de mon travail (heureusement). Quant à ma propre expérience personnelle avec les médias sociaux, je n’en veux plus. J’ai soigneusement réfléchi à cette décision pendant presque un an maintenant. Maintenant, je sais avec certitude que mon désir de m’éloigner de mes comptes personnels (oui, même ma finsta) ne repose sur rien de plus que mon intérêt à garder une frontière entre une vie publique et une vie privée… et vouloir passer plus de temps à regarder vers le haut et vers l’extérieur, plutôt que vers le bas. »

Hayley a terminé le message en écrivant: « Aucun jugement pour quiconque aime ses médias sociaux. Juste un énorme encouragement pour quiconque a besoin d’une autorisation pour créer plus de limites et d’espace pour grandir – parfois » non » est la chose la plus gentille que vous puissiez dire… à n’importe qui !… même vous-même. Enfin, si vous me cherchez, ne regardez pas ici. Suivez @paramore. »

Hayley a depuis supprimé sa page Twitter et supprimé toutes les publications de sa barre de page Instagram la première.

