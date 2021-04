Hayley Hasselhoff devient le premier mannequin taille plus sur la couverture de Playboy européen

La fille de David Hasselhoff, Hayley, est devenue le premier mannequin taille plus à figurer sur la couverture du Playboy européen.

L’acteur et mannequin de 28 ans a partagé des clichés de sa couverture sur Instagram où elle s’est dite « émue » et « honorée » par l’expérience.

Elle a écrit: «Je suis profondément honorée et honorée d’être le tout premier mannequin courbe sur une couverture européenne de PLAYBOY @playboygermany.

«Je suis submergé par l’émotion à propos de ce que cette couverture signifie pour l’inclusivité et son but plus grand vers l’autonomisation des femmes.

« Je voulais utiliser cette plate-forme pour exprimer que vous avez le pouvoir d’aimer votre corps sans hésitation en raison des normes de beauté des sociétés. »

Crédit: Ellen von Unwerth pour PLAYBOY Allemagne mai 2021

Elle a poursuivi en disant: «Ma relation avec mon corps a toujours découlé de ma relation avec mon bien-être mental. Avec le mois de mai étant le mois de la sensibilisation à la santé mentale, je me sens capable de pouvoir me réveiller et de savoir que je peux vivre moi-même sans m’en excuser.

«J’espère inspirer les femmes à affronter leurs peurs de l’inconnu et à mener une vie de but dans laquelle votre corps ne vous définit pas.

« S’il y a une chose que je dirais à mon jeune moi, ce serait que vous êtes digne tout comme vous êtes. Maintenant, plus que jamais, nous devrions être ancrés dans l’exploration de soi et nous sentir encouragés à nous célébrer de la manière qui nous semble la plus agréable. authentique.

« Je ne peux qu’espérer que cette couverture permettra aux femmes de savoir qu’elles sont aimées, appréciées et désirées telles qu’elles sont – ici, maintenant. » A lire : Délit d'initié présumé: Union Investment libère ses dirigeants

Crédit: Ellen von Unwerth pour PLAYBOY Allemagne mai 2021

Hayley rejoint d’autres personnalités qui ont figuré dans le magazine, notamment Marilyn Monroe, Madonna et Pamela Anderson.

Hayley a déclaré à Playboy que le tournage avait le plein soutien de son célèbre père, en disant: « Mon père a dit qu’il était très fier de moi pour avoir ouvert les portes en étant le premier modèle courbe sur la couverture de Playboy Allemagne.

« Il me soutient et dit que c’est une excellente façon d’avancer. »

Le tournage a eu lieu à Paris, Hayley devant apporter ses propres sous-vêtements en raison du coronavirus.