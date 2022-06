Hayley Atwell révèle les détails de son rôle dans Mission : Impossible 7

Étoile de l’agent Carter Hayley Atwell démontrera une fois de plus son affinité pour l’action, rejoignant Tom Cruise dans la suite à venir Mission : Impossible – À l’estime, première partie. Bien qu’il y ait beaucoup de mystère entourant à la fois l’intrigue de la suite du film d’action et le personnage de Hayley Atwell, Grace, l’actrice a maintenant révélé un aperçu des deux lors d’une conférence de questions-réponses à Awesome Con.

« C’est une joie de jouer. Elle est espiègle et joueuse, et elle tient bon avec [Ethan] et il y a un élément de, une sorte d’élément comique, qui est génial, que nous n’avons pas vu autant dans Mission avant cela, il a un ton différent. Et en termes de cascades, j’ai appris à dériver dans une voiture de course… J’ai fait un backflip sur un pont, j’ai sauté d’un – j’ai sauté en arrière d’un train en mouvement, euh, j’ai beaucoup couru en montée avec des talons hauts menotté à M. Croisière. Euh, c’est tout ce que je dirai. »

De toute évidence, Atwell a juré de garder le secret sur les détails de Mission : Impossible – À l’estime, première partie. Néanmoins, Atwell a pu offrir au moins quelques informations concernant à la fois son personnage et le film, décrivant le premier comme « espiègle » et « ludique » et le second comme ayant « un ton différent ». Bien entendu, la signification exacte de ces descriptions est sujette à interprétation. Ce qui ne l’est pas, c’est qu’Atwell sera impliquée dans plus de cascades défiant la mort lorsqu’elle la fera Mission impossible début.

Hayley Atwell joue-t-elle un héros ou un méchant dans Mission : Impossible 7 ?

Ceci étant un versement dans le Mission impossible franchise, et donc remplie de tous les doubles croisements et allégeances secrètes inhérentes à celle-ci, on ne sait toujours pas si le personnage d’Hayley Atwell travaillera avec Tom Cruise, ou contre lui.

Selon Atwell, la loyauté de Grace est incroyablement ambiguë. Même à elle. « Je vis dans une crise existentielle depuis octobre, je me demande ‘qui suis-je ? qui suis je?’ Un acteur à la recherche d’un personnage », a-t-elle déclaré à propos de son rôle précédemment. « Il y a une ambiguïté… la chose intéressante que nous explorons est sa résistance à une situation dans laquelle elle se trouve. Comment elle commence, où elle devient. Le voyage de ce dans quoi elle entre et ce qui lui est demandé et potentiellement où elle finit.





Une chose que nous savons à propos de Grace, c’est qu’elle est l’égale d’Ethan Hunt, avec Mission : Impossible – À l’estime, première partie le réalisateur Christopher McQuarrie décrivant le personnage comme une « force destructrice de la nature ».

Bien que nous ne sachions pas trop sur l’intrigue de Mission : Impossible – À l’estime, première partie, il a été révélé que ce film et sa suite résumeront l’histoire de l’imparable agent du FMI de Tom Cruise, Ethan Hunt. La bande-annonce récente a taquiné le pur spectacle de film d’action qui sera présenté, alors que Hunt doit à nouveau rassembler son équipe pour arrêter la fin du monde.

Écrit et réalisé par Christopher McQuarrie, Mission : Impossible – À l’estime, première partie étoiles Tom Cruise, Ving Rhames, Henry Czerny, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Frederick Schmidt, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Esai Morales, Rob Delaney, Charles Parnell, Indira Varma, Mark Gatiss et Cary Elwes.





Mission : Impossible – À l’estime, première partie est prévu pour une sortie aux États-Unis le 14 juillet 2023 par Paramount Pictures. La suite finale, Dead Reckoning, deuxième partiedevrait sortir le 28 juin 2024.