Hayden Christensen veut faire une série dérivée explorant la montée en puissance de Dark Vador

Suite à la sortie récente de Obi Wan Kénobi, Hayden Christensen a confirmé qu’il souhaitait jouer dans un retombées spectacle mettant en vedette Dark Vador.

En parlant avec ET Online, le Guerres des étoiles On a demandé à l’acteur s’il serait jamais intéressé à faire partie de sa propre série après le méchant emblématique, auquel il a répondu: « Absolument, je pense que c’est un personnage qui résonne dans notre culture de manière très profonde, et il y a certainement plus à explorer. »

Il a ajouté: « Il y a tellement d’autres histoires qui ont été racontées dans ces autres médias, et j’aimerais pouvoir continuer mon voyage avec lui. »

Obi Wan Kenobi star de premier plan Ewan Mc Gregor a également parlé avec Forbes en février et a taquiné ses retrouvailles à l’écran avec Christensen.

« Je pense que ce n’est un secret pour personne que Hayden Christensen revient et que nous devons rejouer des scènes ensemble alors que Obi Wan Kénobi et Anakin Skywalker et c’était tout simplement fantastique de retravailler avec lui », a-t-il déclaré.

Crédit : SOPA Images Limited/Alamy Live News

Mc Gregor a également déclaré qu’il pensait que les fans seraient extrêmement « satisfaits » du résultat final.

Il a dit : « J’ai toujours senti qu’il y avait une histoire entre Épisode III où j’ai fini de jouer Obi Wan dans les films et Épisode IV où est Alec Guinness Obi Wan Kénobi.

« La [Obi-Wan Kenobi series] écrivains et [director Deborah Chow] et moi et tout le monde, je pense que nous avons créé ou ils ont créé une très belle scénario. Je pense que les gens vont aimer ça. »

Peu de temps après la sortie des deux premiers épisodes de la série la semaine dernière, les fans se sont rendus sur Twitter pour donner le retombées critiques élogieuses de la série.

Une personne a écrit : « Ma critique officielle de La Obi Wan Kénobi série partie 1 et 2 est 10/dix.

« C’est ce que la trilogie de la suite aurait dû être. C’était ce que les stars ont toujours été et devraient toujours être !

Un autre a commenté : «D’accord mon avis sur les deux premiers épisodes de #ObiWanKenobi est qu’ils ont été un très bon moment et je suis très excité pour le reste !

Alors qu’une troisième personne a déclaré : « Les deux premiers épisodes de OBI-WAN KÉNOBI sont tout ce que je voulais qu’ils soient.