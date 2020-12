Hayden Christensen va reprendre le rôle de Dark Vador dans la série Obi-Wan Kenobi

DisneyLa journée des investisseurs était comme Noël tôt. Ils ont commencé par annoncer que la société avait 10 émissions Marvel, 15 émissions Disney / Pixar et 10 Guerres des étoiles Spectacles en cours. Quand ils sont arrivés au Lucasfilm partie de la présentation, ils ont révélé une tonne de nouvelles de Star Wars.

L’une des plus grandes annonces est venue pour Obi Wan Kenobi, car il a été confirmé que Hayden Christensen reprendra son rôle de Dark Vador pour la série. Disney a également annoncé que la série se déroulerait à peine 10 ans après les événements de La vengeance des Sith.

Ils ont finalement montré des images aux investisseurs, mais ont publié ce teaser de titre à tout le monde.

Hayden Christensen revient dans le rôle de Dark Vador, rejoignant Ewan McGregor dans OBI-WAN KENOBI. La série originale commence 10 ans après les événements dramatiques de Revenge of the Sith, et arrive à #DisneyPlus. pic.twitter.com/9WR2npRUkk

– Star Wars (@starwars) 10 décembre 2020