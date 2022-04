Hayden Christensen taquine son futur Dark Vador au-delà de la série Obi-Wan Kenobi

Le retour de Hayden Christensen en Dark Vador dans le Guerres des étoiles l’univers a mis du temps à venir. Maintenant qu’il a repris le rôle du Seigneur Sith, de nombreux fans sont impatients de savoir si ce sera la dernière fois que nous le verrons en tant que Vador ou si d’autres opportunités se présenteront à l’avenir. Tout en faisant la promotion de la prochaine Obi Wan Kenobi série dans Total Film (via GamesRadar +), Christensen a demandé s’il y avait une chance que nous puissions le revoir après la nouvelle série Disney +. Il a dit:

« Quand Georges [Lucas] m’avait amené sur les préquelles, c’était pour jouer Anakin… Il est fait chevalier en tant que Dark Vador vers la fin, et pour quelques scènes, je peux mettre le costume. Mais mon voyage avec le personnage était avec Anakin Skywalker. Mais le personnage ? C’est un personnage tellement complexe. Et maintenant, explorer l’état d’esprit et l’état émotionnel de Dark Vador a été très amusant… L’étendue du voyage, je pense, reste à voir, mais quel privilège de pouvoir revenir et faire ça, et faire partie de ce projet.

Bien que tout le monde sache où l’histoire de Vader a commencé et où elle se termine, il reste encore beaucoup de temps entre ces événements qui ne se sont pas déroulés à l’écran, et comme l’a dit Christensen, c’est beaucoup de développement de personnage qui pourrait encore être exploré. Il y aura certainement de nombreuses opportunités pour que l’histoire de Vader soit encore développée dans certains des autres projets actuellement en production, y compris Ahsokaqui est répandu pour inclure sa prochaine apparition.

Dark Vador pourrait encore avoir son propre film ou sa propre série





Dark Vador est l’un des plus grands méchants du cinéma de tous les temps. Bien que revenir à un personnage comme celui-ci encore et encore puisse finir par ternir la couronne, il y a certainement beaucoup de Guerres des étoiles les fans qui ont hâte de voir le retour de Vader dans Obi Wan Kenobi. Bien sûr, à un moment donné, il semblait que Vader aurait son propre film, tout comme le plan original pour le retour d’Obi-Wan Kenobi. Cela arrivera-t-il maintenant? Il n’y a aucun moyen de le dire, mais avec Disney + qui a besoin de plus de contenu et le Guerres des étoiles franchise fournissant une grande partie de cela, il y a de fortes chances que Vader soit à nouveau appelé dans le futur.

En attendant, Vader va clairement être une grande présence dans le Obi Wan Kenobi série, même si Christensen ne le joue pas toujours. La plupart des rapports ont confirmé que trois acteurs différents ont interprété le rôle selon que Vader était debout, se battait ou était vu sans son casque, ce qui semble assez probable pour que le visage de Christensen soit vu dans la série. Jusqu’à présent, on ne sait pas non plus si James Earl Jones revient également dans la franchise pour donner à Vader sa voix emblématique. Avec seulement un mois avant que la série ne démarre avec un double épisode sur Disney + le 27 mai, il ne reste plus longtemps avant que nous en commencions un autre Guerres des étoiles périple.









