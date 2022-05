Hayden Christensen taquine le «tissu conjonctif» d’Obi-Wan Kenobi entre les préquelles et les films originaux

Obi-Wan Kenobi se déroule une décennie après Revenge of the Sith, et la série devrait connecter les films précédents à la trilogie Star Wars originale.

Obi Wan Kenobi fait ses débuts Disney + plus tard ce mois-ci, et avant le très attendu Guerres des étoiles première de la série, les vedettes de l’émission ont lancé une tournée de presse en Allemagne. Ewan McGregor, Hayden Christensen, Moses Ingram et la directrice de la série Deborah Chow parlent maintenant avec plaisir de ce que les fans peuvent attendre du dernier ajout au Guerres des étoiles saga. Cependant, dans l’édition de Total Film de ce mois-ci, l’acteur de Dark Vador Hayden Christensen a déjà expliqué comment la nouvelle série développera de nouveaux liens avec les films précédents.

Tandis que le Guerres des étoiles Les préquelles ont été une pomme de discorde parmi les fans de la saga, elles ont trouvé leur place dans l’héritage de la franchise et, pour le meilleur ou pour le pire, elles ont finalement été à l’origine de bon nombre des ajouts récents à l’histoire. Si la trilogie originale avait été autorisée à se suffire à elle-même, alors des émissions de télévision telles que Le Mandalorien n’aurait peut-être jamais été conçu, et nous ne serions certainement pas sur le point de voir le retour de deux des stars les plus populaires de la franchise. Christensen a expliqué :

FILM VIDÉO DU JOUR

« Nous sommes plus en phase avec les préquelles qu’avec la façon dont les combats sont dans la trilogie originale. Ces personnages ont vieilli, mais pas encore tant que ça. Cela a été une expérience très enrichissante à cet égard, et ça a été vraiment agréable de avoir cette vague de positivité sur les films précédents. Et voir cette expression se manifester a été vraiment agréable. Nous ajoutons plus de tissu conjonctif, et donc cela doit s’aligner. C’était quelque chose dont j’étais conscient, même lorsque nous faisaient les préquelles, en sachant qu’il y a quelqu’un d’autre qui a joué ce personnage avant moi et après moi, et nous devons trouver quelque chose qui se sent bien. J’ai passé beaucoup de temps à regarder tous les trucs de Star Wars que je pouvais, de l’original films à toutes les émissions d’animation – Clone Wars, Rebels, et tout ça. »

Obi-Wan Kenobi a taquiné le retour de Dark Vador, mais retient une révélation complète





Via : Lucasfilm Ltd.

Alors que de nombreux trailers sont accusés d’avoir tiré toutes leurs balles d’un coup, Obi Wan Kenobi les bandes-annonces l’ont assez bien joué jusqu’à présent. Le premier teaser ne comportait aucune référence à Vader de Hayden Christensen, et la dernière bande-annonce d’Obi-Wan Kenobi n’a toujours pas révélé le retour du Seigneur Sith, mais s’est terminée par un son de respiration très familier.

Alors que le rôle de Christensen dans la série est assuré, Disney, ainsi que les acteurs et l’équipe de la série, ont continué à garder le silence sur le retour de James Earl Jones pour donner son ton emblématique à la voix de Vader. L’acteur vétéran est revenu pour fournir un nouveau travail de voix en tant que Mufasa dans le remake « live-action » de Le roi Lionet chaque Guerres des étoiles fan là-bas espère qu’il aura fait la même chose pour Vader dans Obi Wan Kenobi. Il est peu probable que quelqu’un laisse filer cette information dans les semaines à venir, mais nous découvrirons la vérité assez tôt lorsque Obi Wan Kenobi présente deux épisodes le 27 mai sur Disney +.









Hayden Christensen sera de retour en tant qu’Anakin Skywalker dans la série Ahsoka

Lire la suite





A propos de l’auteur