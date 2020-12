Hayden Christensen reviendra en tant que Dark Vader dans Obi-Wan Kenobi Disney + Minisérie

Hayden Christensen retourne dans une galaxie lointaine, très lointaine. Il a été confirmé que l’acteur reprendra son rôle de Dark Vador dans Obi Wan Kenobi, la série d’événements à venir centrée sur l’emblématique Jedi en préparation à Disney +. Ewan McGregor devrait depuis longtemps reprendre son rôle du Guerres des étoiles prequels dans la série. Cela marquera une grande réunion car les deux n’ont pas partagé l’écran depuis la fin de La revanche des Sith.

Peu de détails ont été révélés sur l’intrigue de cette série Disney +, mais cela met en place l’une des plus grandes rematchs de l’histoire de la Guerres des étoiles la franchise. En plus de l’annonce du casting, un bref teaser révélant la carte de titre de l’émission a également été révélé. Il a été partagé avec le message suivant, confirmant que l’histoire se déroulera dix ans après les événements de La revanche des Sith.

« Hayden Christensen revient en tant que Dark Vader, rejoignant Ewan McGregor dans Obi-Wan Kenobi. La série originale commence 10 ans après les événements dramatiques de Revenge of the Sith et arrive à Disney +. «

À l’origine, le plan était pour Obi-Wan de revenir dans un nouveau Guerres des étoiles film. Cependant, une fois Solo bombardés au box-office, Disney et Lucasfilm ont commencé à réorganiser les plans de la franchise, s’éloignant des spin-offs en solo. Il a ensuite été déterminé qu’une série d’événements serait la meilleure voie à suivre. Deborah Chow, qui a déjà réalisé des épisodes de The Mandalorian, est prêt à diriger la série. contrairement à The Mandalorian, qui a de nouveaux réalisateurs pour chaque épisode, Chow devrait être derrière la caméra pour l’intégralité de la série.

Hayden Christensen est apparu pour la première fois sous le nom d’Anakin Skywalker dans Attaque des clones. Il a repris le rôle dans La revanche des Sith, qui a vu Anakin terminer sa transformation en Dark Vador. Obi-Wan et son ancien apprenti ont eu un duel amer et violent sur Mustafar, ce qui a permis à Anakin d’être laissé pour mort et brûlé à vif. Donc, avoir Christensen, en particulier, de retour sous le nom de Vader, a un poids émotionnel, même si Vader et Obi-Wan ont finalement croisé le sabre, chronologiquement Un nouvel espoir. Christensen n’est pas apparu dans un Guerres des étoiles projet, en live-action, depuis La revanche des Sith. Bien qu’il ait prêté sa voix à la conclusion de La montée de Skywalker.

Pendant de nombreuses années, les préquelles ont été décriées par les fans. Cependant, en grande partie grâce à des émissions comme La guerre des clones, ils ont depuis été adoptés par une grande partie de la base de fans. Disney, dans la trilogie de la suite, a largement évité cette époque dans la chronologie. L’idée d’enraciner fermement ce spectacle dans les préquelles est donc significative.

Lucasfilm a aussi beaucoup d’autres Guerres des étoiles montre dans les œuvres, y compris un Ahsoka série, un Lando spectacle, Andor, Acolyte, Rangers de la nouvelle république et plus. Compte tenu du succès de The Mandalorian, La télévision sera l’avenir de la franchise. Obi Wan Kenobi est sur le point de commencer le tournage l’année prochaine. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant dès que de plus amples détails seront disponibles. N’oubliez pas de consulter le teaser du titre du Twitter de Star Wars Compte.

