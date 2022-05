Hayden Christensen parle de la mission « très personnelle » de Dark Vador dans Obi-Wan Kenobi

Alors que nous nous rapprochons de l’arrivée de Obi Wan Kenobi sur Disney +, il devient évident que si l’histoire est très centrée sur le maître Jedi d’Ewan McGregor et ses luttes, le récit concerne tout autant Dark Vador et sa quête personnelle de vengeance. Le plus récent Guerres des étoiles La série est probablement l’une des émissions les plus attendues à arriver sur la plate-forme depuis son lancement il y a un peu plus de deux ans, et avec Hayden Christensen rejoignant McGregor dans la série limitée, c’est à la fois un nouvel ajout et un retour nostalgique tout en un. Maintenant, Christensen a donné un peu plus d’informations sur son retour en tant que méchant emblématique et sur la quête personnelle conduisant Vader dans la série.

Obi Wan Kenobi reprend l’histoire une décennie des événements de La Revanche des Sith, avec Kenobi et l’ordre Jedi traqués par Dark Vador et ses Inquisiteurs sur les ordres de l’Empereur. Alors qu’on ne sait pas trop sur l’intrigue de la série, à part qu’elle se dirige vers un autre duel épique entre l’ancien maître et élève, Hayden Christensen a expliqué un peu plus ce qui est important pour Vader dans Obi Wan Kenobi. Parlant sur La coupe avec William Mullallyl’acteur a dit :

« C’est une sorte de point de la chronologie qui n’a pas encore vraiment été exploré, et je pense que le personnage de Dark Vador est à un moment intéressant de sa vie, en termes de ce qui s’est passé avant et où nous l’avons laissé dans Épisode III. Il essaie en quelque sorte de réconcilier son passé et de traquer les Jedi … évidemment, c’est son travail et il est mandaté par l’empereur, mais c’est plus que cela. C’est une mission personnelle pour lui.

Pour Guerres des étoiles fans, il y avait beaucoup de choses à ne pas aimer dans les films précédents, et à l’époque, l’une de ces choses était la représentation d’Anakin Skywalker par Hayden Christensen. Après la sortie des films, qui mettaient en vedette Christensen en 2002 L’attaque des clones et 2005 La Revanche des Sithl’acteur a fait l’objet de beaucoup de haine de la part de ceux qui étaient généralement mécontents de presque tout dans la trilogie.

Dans les années qui ont suivi, cependant, il y a eu un étrange changement d’opinion, principalement grâce à une nouvelle génération de fans découvrant le La saga de la guerre des étoiles à nouveau et donc ne faisant pas nécessairement de comparaisons entre la trilogie originale et les préquelles. Cela a conduit à une nouvelle appréciation du rôle de Christensen dans les préquelles, qui se manifeste dans les réactions à son retour au rôle de Obi Wan Kenobi. Il a dit précédemment :

« C’est juste vraiment réconfortant, je ne peux pas vous dire ce que cela signifie pour moi mais… c’est une chose vraiment chouette. Je suppose que la morale de l’histoire est la patience. »

Avec Obi Wan Kenobi prêt à faire ses débuts en double épisode sur Disney + le 27 mai, les fans sont maintenant tous impatients d'accueillir Christensen et McGregor dans le Guerres des étoiles plier. Avec de nombreuses surprises promises et une bataille décisive à l'horizon, la série devrait être l'un des plus grands succès de Disney + cet summer.





