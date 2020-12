Hayden Christensen est vraiment excité de revenir en tant que Dark Vader: ça fait du bien d’être de retour

Il a été récemment annoncé que Hayden Christensen reviendrait à la Guerres des étoiles univers dans le Obi Wan Kenobi série dérivée Greenlit pour Disney + dans le rôle d’Anakin Skywalker. L’acteur fera à nouveau équipe avec Ewan McGregor dans le rôle de Kenobi. Christensen a parlé de son rôle dans la série et a tease une possible confrontation entre Anakin et Obi-Wan.

« Ce fut un voyage tellement incroyable de jouer Anakin Skywalker. Bien sûr, Anakin et Obi-Wan n’étaient pas dans les meilleures conditions quand nous les avons vus pour la dernière fois … Il sera intéressant de voir ce qu’un réalisateur incroyable comme Deborah Chow a dans magasin pour nous tous. Je suis ravi de travailler à nouveau avec Ewan. C’est bon d’être de retour. «

La présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a décrit les événements entourant la réunion d’Anakin et Obi-Wan comme la « revanche du siècle », ce qui semble juste étant donné la dernière fois qu’ils sont apparus dans un film ensemble, dans lequel Obi-Wan a battu Anakin si fort qu’il s’est transformé en Dark Vador.

le Guerres des étoiles l’histoire entre les deux personnages est longue et compliquée. Alors qu’Anakin vivait en tant que jeune esclave sur la planète Tatooine, il a été sauvé et emmené sous l’aile du maître Jedi Qui-Gon Jinn, qui entraînait également un jeune Obi-Wan Kenobi à l’époque. Après la mort de Jinn, Kenobi a promis de reprendre le rôle du mentor Jedi d’Anakin.

Malheureusement, l’obscurité grandissante à l’intérieur d’Anakin ne devait pas être retenue, et il s’est finalement tourné vers le côté obscur, prenant le nouveau nom de Dark Vador. Ainsi Obi-Wan a été contraint de combattre son ancien élève. Il a laissé Vader sur la planète Musfatar, gravement blessé et proche de la mort, jusqu’à ce que le Jedi tombé soit sauvé par l’empereur Palpatine, et placé à l’intérieur des robes noires emblématiques et de l’armure de sauvetage que Vader portait pour le reste de sa vie.

On ne sait pas encore sur quelle partie de l’histoire d’Anakin et Obi-Wan la prochaine série se concentrera. Étant donné que le public a déjà vu le film concernant la bataille finale entre les deux, il serait logique que la nouvelle série remonte plus loin dans le passé, à l’époque où les deux étaient des chevaliers Jedi hautement décorés travaillant ensemble sur des missions. Mais la déclaration de Kennedy semble impliquer que leur bataille finale sur Mustafar figurera également dans la série.

Les fans ont été surpris d’apprendre Hayden Christensen était prêt à reprendre le rôle d’Anakin. L’acteur a été sans relâche trollé sur son rôle dans le Guerres des étoiles La franchise avant la pêche à la traîne en ligne était même une chose, et de nombreux fans ont accusé sa vision de Vader d’être trop comme un « emo teen » pour être crédible comme l’un des plus grands méchants de l’histoire du cinéma. Pourtant, Christensen semble avoir mis tout cela derrière lui et est prêt à tenter un autre coup au personnage. Espérons que les résultats seront bien mieux reçus cette fois-ci.

Réalisé par Deborah Chow et avec Ewan McGregor, le Obi Wan Kenobi La série est actuellement en développement pour Disney +. Cette nouvelle vient directement de StarWars.com.

Sujets: Obi-Wan Kenobi, Star Wars, Disney Plus, Streaming