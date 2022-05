Hayden Christensen est prêt à revenir en tant que Dark Vador dans son propre spin-off

Lors d’une récente interview avec ET Online, Hayden Christensen a partagé son intérêt à revenir au personnage de Dark Vador dans sa propre série dérivée. Le méchant emblématique n’a pas fait d’apparition en direct depuis son retour épique dans Rogue One: Une histoire de Star Wars. Cependant, tout cela va changer avec la sortie prochaine de Obi Wan Kenobi, une nouvelle série en streaming sur Disney+. Pour la première fois depuis 2005 La Revanche des Sith, Hayden Christensen et Ewan McGregor reprendront leurs rôles d’Anakin Skywalker et d’Obi-Wan Kenobi pour la série. Christensen a confirmé qu’il enfilerait la cape et le casque noirs et reviendrait en tant que Dark Vador dans la série; cependant, on ne sait pas si l’émission inclura des séquences de flash-back avec Obi-Wan, le maître Jedi, et Anakin, son Padawan.

Lorsqu’on a demandé à Christensen s’il était intéressé à faire une nouvelle émission basée sur Dark Vador, il a répondu ceci :

« Ouais, vous savez, je veux dire absolument. Je pense que c’est un personnage qui résonne en quelque sorte dans notre culture d’une manière très profonde, et il y a certainement plus à explorer. Comme vous l’avez dit, il y a tellement d’histoires qui ont été racontées dans ces autres médiums et j’adorerais pouvoir continuer mon voyage avec lui. »

Christensen a raison; il y a sans aucun doute une tonne de sources à extraire si Disney décidait d’aller de l’avant avec une sortie solo de Dark Vador. De plus, plusieurs bandes dessinées sont écrites dans le canon de la chronologie de Star Wars et des dizaines de problèmes qui pourraient être à la base d’une future série Dark Vador. Le spectacle animé Rebelles de la guerre des étoiles aurait beaucoup de scènes passionnantes qui pourraient être recréées pour l’action en direct, y compris la réunion entre Vader et son ancien Padawan Ahsoka Tano.

Il est temps pour Obi-Wan Kenobi





Disney+

Demain est le jour de la sortie de la nouvelle série Disney+, Obi Wan Kenobi. Les fans attendent le projet avec impatience depuis que McGregor et la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, l’ont annoncé en 2019 à l’exposition D23 après des mois de spéculation. La mini-série se déroule 10 ans après l’épisode III et neuf ans avant l’épisode IV, centrée sur Obi-Wan alors qu’il garde Luke de loin sur Tatooine. Ce fut une période difficile pour Kenobi, alors que les Inquisiteurs et Dark Vador traquaient les Jedi restants à travers la galaxie. En conséquence, nous devrions assister à au moins une bataille épique entre l’ancien Maître et Padawan, qui a été décrite comme la « revanche du siècle ».

Obi Wan Kenobi mettra en vedette Ewan McGregor et Hayden Christensen dans le rôle d’Obi-Wan et Dark Vador, Joel Edgerton reprenant son rôle d’Owen Lars. Rupert Friend jouera le Grand Inquisiteur chargé de traquer Kenobi. La mini-série sera diffusée en première avec deux épisodes et sortira le 27 mai.





