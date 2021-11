Hayao Miyazaki va sortir de sa retraite pour tourner un nouveau film

Comptant sur un impact similaire à celui que Disney a eu depuis des générations, les amateurs d’animation désignent le Studio Ghibli comme l’une des maisons de production les plus importantes de l’histoire de l’animation, ayant dans son histoire des films tels que « Spirited Away », « L’Incroyable Vagabond Castle » ou « Mon voisin Totoro », considérés comme de véritables classiques modernes.

Ce ne sont que quelques-unes des productions les plus acclamées du réalisateur et membre fondateur du studio, le légendaire cinéaste Hayao Miyazaki, qui a confirmé qu’il sortirait de sa retraite pour faire un nouveau film.

Grâce à une nouvelle conversation avec le New York Times, Miyazaki a confirmé que son nouveau long métrage s’intitulera « Comment vivez-vous ? » (Comment vivez-vous ?), Inspiré d’un roman publié en 1937 par l’auteur japonais Genzaburo Yoshino.

Miyazaki mettra fin à sa retraite volontaire après la première en 2013 du film acclamé « The Wind Rises ». Il aurait récemment réalisé un court métrage spécial qui a été présenté dans les locaux du musée Ghibli et pour son fils Goro Miyazaki, qui a récemment réalisé le film d’animation 3D « Perce-oreille et la sorcière ».

Goro avait précédemment déclaré que son père « ressentait le besoin de créer quelque chose pour vivre ». Lors de son entretien avec le New York Times, interrogé sur la raison de son départ à la retraite, Miyazaki s’est limité à souligner « Parce que je le voulais ». Les détails sur son histoire n’ont pas encore été confirmés, bien que le producteur Toshiro Suzuki affirme qu’il s’agit d’un projet « fantastique à grande échelle ».

Au cours de l’interview, on a demandé à Miyazaki si ce film répondrait à la question dans son titre : « Je fais ce film parce que je n’ai pas la réponse. » Le réalisateur a également averti le média que cela dépend de la façon dont le spectateur est capable de comprendre le titre par lui-même. Studio Ghibli n’a pas confirmé l’état de la production ni une date de sortie estimée.