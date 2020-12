Hayabusa2 du Japon ramène la poussière de sable noir de l’astéroïde Ryugu

Agence France-Presse15 déc.2020 10:10:50 IST

La poussière de sable noir trouvée dans une capsule apportée sur Terre par une sonde spatiale japonaise provient de l’astéroïde lointain Ryugu, ont confirmé les scientifiques après son ouverture lundi. La découverte intervient une semaine après que la sonde Hayabusa-2 a déposé sa capsule, qui est entrée dans l’atmosphère dans une traînée de lumière avant d’atterrir dans le désert australien puis d’être transportée au Japon. L’agence spatiale japonaise (JAXA) a publié une photo d’un petit dépôt de suie à l’intérieur de la boîte métallique – un premier aperçu des résultats d’une mission sans précédent de six ans pour la sonde sans pilote. La poussière a été trouvée dans l’enveloppe extérieure de la capsule, ont déclaré des responsables de l’agence, avec des échantillons plus substantiels qui devraient être trouvés lorsqu’ils ouvrent le conteneur intérieur, une tâche délicate.

« JAXA a confirmé que des échantillons dérivés de l’astéroïde Ryugu se trouvent à l’intérieur du conteneur d’échantillons », a déclaré l’agence.

« Nous avons pu confirmer des particules noires ressemblant à du sable qui seraient dérivées de l’astéroïde Ryugu. »

Hayabusa-2 a parcouru environ 300 millions de kilomètres (200 millions de miles) de la Terre pour collecter les échantillons, qui, espèrent les scientifiques, pourraient aider à faire la lumière sur l’origine de la vie et la formation de l’univers.

La sonde a recueilli à la fois de la poussière de surface et du matériau vierge sous la surface qui a été agitée en tirant un « impacteur » dans l’astéroïde.

« Nous continuerons notre travail pour ouvrir le collecteur d’échantillons dans le conteneur d’échantillons. L’extraction de l’échantillon et son analyse seront effectuées », a déclaré JAXA.

La moitié des échantillons d’Hayabusa-2 seront partagés entre la JAXA, l’agence spatiale américaine NASA et d’autres organisations internationales, et le reste sera conservé pour une étude future au fur et à mesure des progrès de la technologie analytique.

Mais le travail n’est pas terminé pour la sonde, qui va maintenant commencer une mission étendue ciblant deux nouveaux astéroïdes.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂