Hayabusa 2 a réussi, il a apporté des échantillons d’un astéroïde sur Terre pour la première fois de l’histoire

L’aventure Hayabusa 2 a commencé il y a plus d’années et est entrée dans l’histoire en février 2019 en atterrissant et en prélevant des échantillons pour la première fois sur un astéroïde. Près de deux ans plus tard, sa légende est encore plus grande en retour sur Terre avec un échantillon de l’astéroïde Ryugu en parfaite condition.





Le processus n’a pas été facile (d’autres sondes ont dû se sacrifier auparavant), et le simple fait d’atterrir et de collecter des échantillons est tout un exploit. Mais encore plus est de revenir sur Terre avec ces échantillons. Après avoir décollé de l’astéroïde et plus d’un an de voyage, dans les dernières heures, la sonde a lancé la capsule avec les échantillons vers la Terre.

Apparemment, la capsule est tombée sur Terre dans une zone d’Australie contrôlée par les forces aériennes australiennes et spécialement préparée pour ce type d’activité. La capsule a été récupérée par l’agence spatiale japonaise. L’équipe de récupération a pu trouver facilement le conteneur d’échantillons grâce à un capteur qui transmet l’emplacement à tout moment.





Comme c’est souvent le cas avec de tels objets précieux, la capsule d’échantillon n’a pas été ouverte. Vous le ferez dans un environnement fermé et contrôlé dans un laboratoire. Il cherche à tirer le meilleur parti de cet échantillon, donc ils prévoient de collecter même les gaz à l’intérieur de la capsule pour votre analyse.

Fin de mission, nouvel objectif

JAXA a annoncé que la capsule contenant la première quantité significative d’échantillons provenant de l’intérieur et du dessous de la surface d’un astéroïde était revenue sur Terre dans un état (presque) parfait. La mission a été un succès retentissant, la sonde s’est à nouveau éloignée et, selon JAXA, toute la mission Hayabusa 2 a été réalisée selon le calendrier qu’elle avait prévu.

Et pourquoi est-il pertinent de collecter des échantillons d’un astéroïde? Pour votre étude et votre compréhension. Les astéroïdes sont finalement les restes de la formation du système solaire. Leur étude nous permet de mieux comprendre comment s’est formé le système Solar et par conséquent notre planète et nous.

Maintenant que Hayabusa 2 a fait son travail, JAXA a un autre objectif en tête: Phobos, la plus grande lune de Mars. Avec une mission appelée MMX, ils prévoient d’apporter des échantillons de la surface de Phobos à la Terre pour étude également. Hayabusa 2, quant à lui, se dirige vers un autre astéroïde de seulement 30 mètres de large, il y arrivera d’ici 2031.

Via | BBC et JAXA