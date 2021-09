« Hawkeye » : toutes les révélations de la bande-annonce des séries Marvel et Disney Plus

« Oeil de faucon”, La nouvelle série Phase Four de Marvel Cinematic Universe (MCU), sera présentée en première le 24 novembre 2021 sur Disney Plus, et mettra en vedette Jeremy Renner, qui reprend son rôle de Clint Barton, et Hailee Steinfeld, qui incarnera Kate Bishop , l’ancien apprenti d’Avenger.

Selon un synopsis officiel, « L’ancien Avenger Clint Barton a une mission apparemment simple dans l’après-Endgame à New York: retourner dans sa famille pour Noël. C’est possible? Peut-être avec l’aide de Kate Bishop, une archère de 22 ans qui rêve de devenir un super-héros. Les deux sont obligés de travailler ensemble lorsqu’une présence du passé de Barton menace de faire dérailler bien plus que l’esprit des fêtes. »

Le 13 septembre 2021, Marvel a publié la première bande-annonce de « Oeil de faucon» Et la vidéo de près de deux minutes révèle quelques détails sur l’intrigue. Screen Rant a partagé une liste des meilleurs secrets et des révélations de la bande-annonce.

TOUTES LES DIVULGATIONS DE LA REMORQUE « HAWKEYE »

1. STEVE ROGERS : LA MUSICALE

Depuis que Steve Rogers a remis son bouclier à la fin de « Avengers : Endgame », différents hommages à Captain America ont été montrés : la cérémonie dans un musée dans « Falcon & The Winter Soldier », la Statue de la Liberté dans « Spider-Man : No Way Home « et la production de Broadway »Oeil de faucon”.

Un autre hommage à Steve Rogers, Captain America (Photo : Marvel Studios/Disney+)

2. KATE BISHOP EST UN GARDIEN MASQUÉ

Le monde n’a pas remarqué que Ronin et Hawkeye sont la même personne, et maintenant Barton a laissé derrière lui le » justicier masqué « , quelqu’un d’autre a pris sa place, évidemment c’est Kate Bishop, qui face à Clint est stupéfaite et montre son admiration.

Kate enfile le costume masqué après la disparition de Ronin (Photo : Marvel Studios / Disney +)

3. HAWKEYE PORTE DES APPAREILS AUDITIFS

La surdité a fait partie par intermittence du caractère de Oeil de faucon Dans les bandes dessinées Marvel, il a été montré pour la première fois dans les années 1980, puis dans les années 2010, mais c’est une fonctionnalité qui n’a pas été capturée dans le MCU, jusqu’à présent, puisque dans la bande-annonce, Baton porte des écouteurs.

Barton utilise des écouteurs dans la bande-annonce de « Hawkeye » (Photo : Marvel Studios / Disney Plus)

4. LUCKY LE CHIEN PIZZA

Dans les bandes dessinées, Clint adopte Lucky the Pizza Dog d’Ivan Banionis et prend le chien pour un traitement après une blessure à l’œil. Apparemment, quelque chose de similaire se produira dans la série de merveille et Disney Plus, puisque Lucky n’a qu’un œil.

Voici à quoi ressemblera Lucky the Pizza Dog dans « Hawkeye » (Photo : Marvel Studios / Disney +)

5. ELEANOR BISHOP DE VERA FARMIGA

Dans la bande-annonce de « Oeil de faucon » Apparaît également Eleanor Bishop (Vera Farmiga), la mère de Kate, qui dans les bandes dessinées est une riche mondaine, apparemment cette description correspond à ce que la série montrera. De plus, Kate croyait que sa mère était morte dans les bandes dessinées, la même chose se produit-elle dans la fiction ?

Vera Farmiga incarne Eleanor Bishop dans « Hawkeye » (Photo : Marvel Studios/Disney+)

6. ÉCHO D’ALAQUA COX

Alaqua Cox incarne Maya Lopez, également connue sous le nom d’Echo, qui, dans les bandes dessinées, commence comme une adepte du Kingpin, utilisée comme pion dans ses plans pour détruire Daredevil. Elle devient alors un héros et prend le personnage de Ronin.

Parce que Marvel a confirmé qu’Echo obtiendra son propre spin-off de Disney+, votre rôle en tant que Oeil de faucon il pourrait simplement préparer le terrain pour ce moment.