Hawkeye Synopsis taquine l’arrivée des méchants du passé de Clint Barton

Suite à la nouvelle bande-annonce de Hawkeye, un synopsis officiel pour les séries Marvel et Disney + a maintenant vu le jour et offre encore plus d’informations sur ce que le public peut attendre du retour de Clint Barton. La série voit Jeremy Renner reprendre le rôle du maître-archer et Vengeur, avec Oeil de faucon centré sur la relation entre Barton et la super-héroïne en herbe Kate Bishop, interprétée par Bourdon la star Hailee Steinfeld.

« Disney+ et Marvel Studios vous invitent à une escapade de vacances inattendue avec Hawkeye, une nouvelle série se déroulant dans la ville de New York post-blip. L’ancien Avenger Clint Barton a une mission apparemment simple : retrouver sa famille pour Noël. Possible ? Peut-être avec le l’aide de Kate Bishop, une archère de 22 ans qui rêve de devenir un super-héros. Les deux sont obligés de travailler ensemble lorsqu’une présence du passé de Barton menace de faire dérailler bien plus que l’esprit de fête. »

Confirmant que la série aura bien lieu après le chaos causé par The Mad Titan Thanos et The Blip, le synopsis décrit Clint Barton comme un « ancien Avenger », ce qui signifie qu’il a vraisemblablement laissé ses fonctions de super-héros derrière lui une fois de plus. Oeil de faucon charge le héros Marvel d’une tâche apparemment simple, retourner auprès de sa famille pour les fêtes de fin d’année, ce qui devrait sûrement être facile pour un homme qui a combattu des dieux littéraux et envahi les extraterrestres. Bien sûr, les choses ne sont jamais aussi faciles dans le MCU, et Barton devra faire équipe avec l’une de ses plus grandes fans, Kate Bishop, s’il espère survivre à ce Noël.

Comme taquiné dans la bande-annonce, et maintenant dans ce synopsis, Oeil de faucon trouve Clint Barton regrettant le temps qu’il a passé en tant que Ronin, un personnage anti-héros beaucoup plus violent, dont les méthodes mortelles ont été démontrées dans Avengers : Fin de partie. Il semble que ses activités pendant cette période sombre de sa vie reviendront le hanter, la « présence du passé de Barton » provenant probablement du règne de terreur de Ronin.

Le synopsis, ainsi que la bande-annonce, ont également tous deux confirmé que Oeil de faucon s’inspirera beaucoup de la bande dessinée de Matt Fraction qui a commencé en 2012, ce qui est suspecté depuis un certain temps. Intégrant des éléments de l’univers cinématographique Marvel en cours, la série semble avoir les mêmes menaces au niveau de la rue, y compris l’introduction de la mafia des survêtements, les événements servant de toile de fond au développement (et souvent hilarant) de la relation enseignant-élève. entre Clint Barton et Kate Bishop. Le tout avec des festivités de Noël en plus, bien sûr.

Aux côtés de Renner et Steinfeld, Oeil de faucon devrait également mettre en vedette Vera Farmiga, Tony Dalton, Zahn McClarnon et Brian d’Arcy James. Il est peu probable que la mafia des survêtements soit le seul nouveau méchant à affronter pour les deux Hawkeyes, car Fra Fee rejoint le MCU en tant que Kazi, mieux connu sous le nom de Kazimierz Kazimierczak AKA Clown, qui, dans la bande dessinée de Matt Fraction, blesse Barton le forçant à devenir sourde. La série présentera également Alaqua Cox en tant que Maya Lopez AKA Echo, un super-héros sourd qui peut parfaitement copier les mouvements d’une autre personne et qui est sur le point de devenir le sujet de sa propre série dérivée Disney +.

Oeil de faucon est prévu pour la première le 24 novembre 2021 et comprendra six épisodes, se terminant le 29 décembre. Cela nous vient de Marvel Studios.

