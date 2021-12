Hawkeye Star réagit au retour de son personnage bien-aimé

Le dernier épisode de Oeil de faucon est venu avec une surprise monumentale, changeant l’univers cinématographique Marvel tel que nous le connaissons. Avant d’aller plus loin dans cet article, notez d’abord ceci AVERTISSEMENT DE SPOILER. Encore une fois, il y a SPOILERS MAJEURS À VENIR pour Oeil de faucon, donc si vous souhaitez rester propre et pur, détournez le regard. Sérieusement, ne lisez même pas la première phrase du paragraphe suivant.

C’est arrivé. Le pivot est de retour. Le super-vilain géant a finalement fait son retour triomphal dans le dernier épisode de la série Disney + en cours de Marvel, Oeil de faucon, et l’acteur Vincent D’Onofrio s’est maintenant rendu sur les réseaux sociaux pour célébrer. Partager une image de la silhouette colossale du personnage dominant le mot « hawkeye » à son responsable Twitter compte, D’Onofrio a associé la promo obsédante à l’une des citations les plus célèbres de Wilson Fisk.

Rumeurs concernant le retour de Vincent D’Onofrio en tant que Wilson Fisk AKA The Kingpin, un rôle qu’il a joué si habilement dans Netflix casse-cou, circulent depuis un certain temps. Il y a eu plusieurs fuites et rapports d’initiés indiquant que le personnage apparaîtrait dans Oeil de faucon, et qu’il continuerait à tourmenter l’univers cinématographique Marvel dans plusieurs projets sur petit écran, notamment elle-hulk et Écho. Maintenant que la rumeur initiale s’est révélée vraie, attendez-vous à beaucoup plus de The Kingpin, le personnage régalant sans aucun doute de nombreux héros et méchants avec des histoires qui commencent « Quand j’étais un garçon … »

D’Onofrio a répondu à ces rumeurs dans le passé, faisant même de la publicité pour la série Hawkeye avec un message sur les réseaux sociaux qui disait simplement: « Ça va être amusant. J’adore ces séries Marvel. » Alors que beaucoup l’avaient soupçonné à l’époque, les activités de D’Onofrio avaient été encore plus audacieuses que prévu. Le retour de l’acteur en tant que Fisk a été révélé lors de la finale du dernier épisode de Hawkeye, avec Kate Bishop recevant une image qui confirme que sa mère a travaillé avec le mystérieux « oncle » de Maya Lopez, que Clint Barton identifie comme le pivot.

Oeil de faucon emmène les fans de Marvel dans une escapade de vacances inattendue grâce à Disney + et Marvel Studios. Situé dans la ville de New York post-blip, l’ancien Avenger Clint Barton a une mission apparemment simple : retourner auprès de sa famille pour Noël. Bien que cela devrait être plus que possible pour l’homme qui a combattu aux côtés de Thor et Iron Man, cela s’avère plus difficile que prévu, Barton ayant besoin de l’aide de Kate Bishop, une archère de 22 ans rêvant de devenir une Super-héros. Le couple est obligé de travailler ensemble lorsqu’une présence du passé de Barton menace de faire dérailler bien plus que l’esprit festif.

Avec Jeremy Renner et Hailee Steinfeld respectivement dans le rôle de Clint Barton et Kate Bishop, Oeil de faucon met également en vedette Vera Farmiga, Tony Dalton, Zahn McClarnon et Brian d’Arcy James, avec Fra Fee rejoignant le MCU en tant que méchant Kazi aux côtés d’Alaqua Cox en tant que Maya Lopez AKA Echo, un super-héros sourd qui peut parfaitement copier les mouvements d’une autre personne et qui deviendra bientôt le sujet de sa propre série dérivée Disney +.

Les cinq premiers épisodes de Oeil de faucon sont maintenant disponibles sur Disney +, la série devant se terminer le 22 décembre dans le cadre de la phase quatre du MCU. Jusqu’à présent, la série a reçu des critiques positives de la part des critiques, dont beaucoup ont loué l’alchimie entre Jeremy Renner et Hailee Steinfeld, ainsi que l’action au niveau de la rue.





