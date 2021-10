Hawkeye Spin-off Echo pour ramener le casting de Daredevil de Netflix dans les rôles principaux?

Plus de rumeurs ont maintenant émergé concernant le prochain Marvel et Disney + Oeil de faucon retombées, Écho, qui prétendent que la série s’apparente à une quatrième série de casse-cou. Ce prétendu aperçu de la direction de la série Disney + est une gracieuseté du célèbre scooper Daniel Richtman, qui déclare que, bien que Écho sera toujours très centré sur le personnage principal en disant: « C’est toujours le spectacle d’Echo », il intégrera également pleinement l’Homme sans peur de Charlie Cox dans le MCU.

Selon le rapport de Richtman, Écho agira comme Daredevil saison 4 « parce que nous verrons tous ces personnages de cette série revenir et y jouer un grand rôle. » Il réitère que « Echo est toujours le leader et c’est son émission », tout en confirmant ce qui a été suspecté dans le passé à propos de la stratégie de Marvel pour ramener certaines des itérations de Netflix en disant: « les personnages seront quelque peu redémarrés en douceur dans le MCU mais ils auront toujours une histoire les uns avec les autres. Ils auront donc l’air quelque peu différents avec des antécédents différents mais toujours joués par les mêmes acteurs. «

Les rumeurs du retour triomphal de Daredevil sont devenues plutôt ridicules à ce stade, le personnage populaire devant apparaître dans plusieurs des projets à venir de Marvel, notamment Spider-Man : No Way Home, She-Hulk, Echo et Oeil de faucon. Bien que les rumeurs aient souvent semblé un peu farfelues, il convient de garder à l’esprit que les rumeurs en cours concernant le docteur Octopus d’Alfred Molina figurant dans Pas de chemin à la maison s’est avéré être vrai…

Les fans demandent à Charlie Cox de reprendre le rôle de Matt Murdock AKA Daredevil depuis l’annulation de la série sur Netflix, et plier le personnage dans Echo serait un moyen intelligent de le ramener. Non seulement cela garantirait que le public se connecte absolument à une série sur un personnage moins connu, mais Daredevil et Echo partagent une histoire dans les bandes dessinées, ce qui signifie qu’il y aurait beaucoup de matériel pour le spectacle Disney + à tirer.

Comme pour toutes les rumeurs, cela doit être ingéré avec un bol plein de sel, et Charlie Cox lui-même a nié à plusieurs reprises son retour. « Ma réponse est ‘Pas de commentaire.’ Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais vraiment pas. » La spéculation est devenue si répandue et si convaincante, en fait que Cox a même dû persuader ses amis de la vérité. « Un de mes amis à New York, qui me connaît très bien, m’a envoyé un extrait d’une bande-annonce divulguée qui me contient », a déclaré l’acteur à propos de sa supposée « apparition » dans le récent Spider-Man : Pas de chemin à la maison bande annonce. « J’ai dû répondre pour lui dire que ce n’était pas réel. Vous pouviez clairement voir que ce n’était pas réel. C’est un gars qui me connaît et il est tombé amoureux de ça. tu ne te l’as pas dit ?' »

Pour l’instant, nous devrons simplement attendre et voir si Charlie Cox est un maître de la tromperie. S’il l’est, et même certaines de ces rumeurs s’avèrent vraies, casse-cou pourrait entrer dans l’univers cinématographique Marvel de manière importante. Cela nous vient du scooper connu Daniel Richtman.

