Hawkeye sera une histoire de Noël inattendue et absurde, selon son réalisateur

Plus que quelques jours avant l’arrivée de Oeil de faucon à Disney+! La série retrouvera l’archer des Avengers avec un nouveau disciple en pleine période de Noël. Votre apprenti est Kate évêque, une jeune femme qui a pris l’identité de Ronin et s’est lancée dans la lutte contre le crime, ce qui a alerté Clint Barton justó en ce moment spécial à partager avec la famille. Pourra Oeil de faucon profiter des vacances ou son passé de justicier cruel le rattrapera-t-il ?

Il semble que l’esprit de Noël sera un élément essentiel de cette entrée dans le Univers cinématographique Marvel qui élargit encore la phase 4 conçue par Kevin Feige et les créatifs en charge des projets que l’on a déjà tant vus en Disney+ comme dans les films. La question est:Oeil de faucon sera-t-il aussi pertinent que ses prédécesseurs en streaming ?

À quoi s’attendre de Hawkeye?

On sait déjà que la série est basée sur les bandes dessinées de l’équipe créative composée de Matt Fraction, David Aja et Annie Wu. Ces chiffres étaient humoristiques et montraient même la vie quotidienne de Clint avec des exemples comme lui essayant de dormir seul avec ses pensées. Un arc très célébré par les fans du personnage qui auront la possibilité de voir un spectacle influencé par ces contenus.

«C’est une histoire de Noël absurde. Ce n’est pas ce que vous attendez », a déclaré le directeur Bert à propos de Oeil de faucon et a laissé de nombreuses questions qui n’auront leur réponse que le jour de la première de la série lorsque nous verrons Clint Barton vedette dans sa première histoire solo au sein de la Univers cinématographique Marvel. Rappelons-le : c’est le seul Avenger qui n’a pas son propre film.

L’autre directeur, Bertie, a ajouté : « Je pense que Jeremy a convenu dès le début que le ton de la série n’était pas très sérieux tout le temps ; l’absurdité de celui-ci et cette dynamique des amis policiers est présente « , il a fait une remarque sur ce que nous allons voir quand enfin Oeil de faucon premières dans Disney+.

Cependant, il était également temps de souligner que le protagoniste Jérémy Renner Je voulais au départ un ton plus sombre pour la série : « Il voulait le noir. Je voulais y aller. Et il y a des moments où le Clint Ronin refait surface. C’est très important d’avoir ces profondeurs que l’on peut explorer, pour qu’il puisse en sortir », a fait remarquer le cinéaste à propos du spectacle qui arrivera 24 novembre.

