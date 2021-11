Hawkeye se déroule deux ans après Avengers: Endgame

Oeil de faucon le réalisateur Rhys Thomas a révélé des détails intrigants concernant la prochaine série Disney + de Marvel, déclarant que les événements de la série auront lieu deux ans après les événements de Avengers : Fin de partie. Cela signifie que Oeil de faucon passera de 2023 à 2025, ou peut-être de 2023 à 2024, ce qui, dans les deux cas, fera de la série la dernière entrée dans la chronologie de l’univers cinématographique Marvel.

« Clint est quelqu’un avec qui nous n’avons pas eu l’occasion de passer beaucoup de temps évidemment, au cours des films. Nous pouvons voir où il en est, nous sommes deux ans après les événements de Fin du jeu. Et donc nous pouvons voir ce qu’il fait et comment il gère son passé. »

Ce que cela signifiera pour la série, et même le MCU à l’avenir reste à voir, mais Hawkeye pourrait potentiellement être notre meilleure piste pour les futurs projets, en particulier la sortie sur grand écran de décembre. Spider-Man : No Way Home, peut-être préparant le terrain pour ce léger saut dans le temps. Le cadre est également susceptible de donner à la série de nombreuses occasions d’explorer Clint Barton de Jeremy Renner, en particulier comment il a été affecté et même de se réconcilier avec les événements catastrophiques d’Avengers: Endgame et ses années en tant que super-héros et ancien Vengeur.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Thomas poursuit en taquinant cet élément de Hawkeye, révélant que l’humain Clint Barton sera confronté à une perte auditive grâce à toutes les punitions que son corps a subies en combattant des dieux littéraux, des super-soldats et d’autres menaces apocalyptiques. « C’était un aspect intéressant, je pense qu’une façon supplémentaire de discuter et de montrer son humanité », a déclaré le réalisateur. « Parce que nous sommes habitués à ce que ces personnages aient généralement des super pouvoirs, des costumes et des choses, mais Clint est quelqu’un qui a été battu et jeté et qui est une vraie personne. »

L’équipe de production a pris soin de décrire la perte auditive de Clint Barton, de rencontrer des consultants et de s’assurer qu’elle était aussi précise que possible. « Donc, c’était une façon passionnante de relier cela et de comprendre la perte auditive et le fait d’être malentendant, par rapport au fait d’être sourd. Disney a été formidable en ce sens que nous avons rencontré à quelques reprises des consultants sourds pour nous parler de ce monde et comprendre Et j’ai fait de mon mieux pour apprendre l’ASL aussi. Comme beaucoup l’avaient prévu, cela conduira également à l’introduction d’Alaqua Cox en tant que justicier, Echo. « C’est vraiment amusant, parce que je pense que ces détails ont toujours été très importants pour Kevin [Feige, Marvel Studios President] pour les faire correctement, et plus tard nous avons [Alaqua Cox’s Echo] aussi, qui est un personnage Sourd. »

De Disney+ et Marvel Studios, Hawkeye est une nouvelle série qui se déroule dans la ville de New York post-blip et suit l’ancien Avenger Clint Barton alors qu’il entreprend une mission apparemment simple: retourner auprès de sa famille pour Noël. Possible? Peut-être avec l’aide de Kate Bishop, une archère de 22 ans qui rêve de devenir un Super Héros. Les deux sont obligés de travailler ensemble lorsqu’une présence du passé de Barton menace de faire dérailler bien plus que l’esprit de fête. Avec Jeremy Renner et Hailee Steinfeld respectivement dans le rôle de Clint Barton et Kate Bishop, Oeil de faucon La première de ses deux premiers épisodes est prévue le 24 novembre 2021 et comprendra six épisodes, se terminant le 22 décembre. Cela nous vient de Games Radar.





Simon Rex pourrait remporter un Oscar pour Red Rocket Le film attendu de Sean Baker présente une brillante performance de Simon Rex. Red Rocket pourrait être la chance de Rex de revenir de tous les temps.

Lire la suite





A propos de l’auteur