Hawkeye répond aux attentes des fans avec l’arrivée des personnages de l’épisode cinq

Attention : cet article contiendra Oeil de faucon spoilers dès le départ, alors revenez en arrière maintenant si vous ne voulez pas connaître les derniers secrets de la série.

Marvel construit et répond constamment aux attentes de ses fans les plus passionnés, et tandis que les idées très folles de Loki les fans sur qui ferait peut-être une apparition dans la série dirigée par Tom Hiddleston ne correspondaient pas tout à fait à la finale de la première saison, il semble que la série beaucoup plus fondée Oeil de faucon donne aux fans exactement ce qu’ils ont demandé. Nous en sommes maintenant à cinq épisodes de la série Disney +, et après avoir vu le retour de Yelena Belova de Florence Pugh, cet épisode a amené un autre personnage tant attendu dans le MCU sous la forme de Kingpin, joué par nul autre que Vincent D’Onofrio malgré les nombreux protestations contraires.

Depuis qu’il a posté une image sur son compte Twitter avant le Oeil de faucon la première de la série, D’Onofrio a tenté de combattre le nombre croissant de fans en théorisant qu’il était sur le point d’intégrer son personnage de Wilson Fisk / Kingpin dans le MCU après l’avoir joué dans le défunt Netflix. casse-cou séries. Cependant, tous ces refus sont devenus redondants lorsque Oeil de faucon a publié son cinquième épisode aujourd’hui, alors que l’acteur faisait ses débuts dans Mangum Opus de Marvel Studios.

L’épisode voit Yelena dire à Kate Bishop qu’elle a été embauchée pour tuer Clint Barton par la mère de Kate, Eleanor Bishop. À la fin de l’épisode, Kate reçoit une photo de Yelena qui montre sa mère debout à côté de Fisk, et quand elle interroge Clint sur qui est l’homme, il révèle que c’est de qui il s’est inquiété, nous laissant entrer dans la finale de l’émission avec Kingpin de D’Onofrio désormais un membre à part entière de la famille MCU.

D’Onofrio est devenu l’un des moments forts des trois saisons de casse-cou, mais lorsque la série – et peu de temps après toute la collection Marvel Television – a été annulée en 2018, il semblait que cela pourrait être la fin de la route pour Daredevil de Charlie Cox et Jessica Jones de Krysten Ritter. Bien qu’il y ait eu un bloc de deux ans sur les personnages des personnages de Marvel Television, qui a pris fin à la fin de 2020, à partir de juin de cette année, il a été fortement répandu que le méchant de D’Onofrio et Matt Murdock de Cox reviendraient sur les écrans dans le cadre de les plans futurs du MCU.

« Je le prends comme un compliment. J’ai tellement envie de jouer à nouveau ce personnage », a déclaré D’Onofrio peu de temps après que les rumeurs ont commencé à tourbillonner. « J’adore ce personnage. Je dois juste attendre que Marvel me le demande. Je pense qu’il est très clair que je le ferais, et les fans savent que je sauterais sur l’occasion de rejouer. J’ai juste besoin qu’on me le demande. »

Alors que ces rumeurs ont été vigoureusement niées par toutes les parties pendant longtemps, au cours des dernières semaines, le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, a parlé de Charlie Cox, confirmant que lorsque Daredevil fera une apparition dans le MCU proprement dit, ce sera alors l’acteur qui fera un retour au rôle. Dans cet esprit, et D’Onofrio ayant déjà fait sa première apparition, les portes sont grandes ouvertes pour que d’autres personnages fassent un retour inattendu mais bienvenu dans le giron de Marvel s’ils le souhaitent.

Le sixième et dernier épisode de Oeil de faucon premières le 23 décembre sur Disney +.





