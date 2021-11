« Hawkeye » : qui est qui dans la nouvelle série Marvel et Disney+

« Oeil de faucon», La prochaine mini-série de Disney Plus et Marvel, présentée le 24 novembre 2021, a Jonathan Igla comme créateur et scénariste, se déroule après les événements du film« Avengers: Endgame »(2019) et met en vedette un nouveau super-héros nommé Kate Bishop .

La nouvelle production, qui se déroule dans l’univers cinématographique de merveille (MCU, pour son acronyme en anglais), se concentre sur l’histoire du super-héros Clint Barton qui vit à New York après le blip. Maintenant, en tant qu’ancien Avenger, il doit travailler aux côtés de la jeune Kate Bishop pour affronter les ennemis de son passé en tant que Ronin afin qu’il puisse retrouver sa famille à temps pour Noël.

Le casting principal de « Oeil de faucon » c’est conforme Jérémy Renner, Hailee Steinfeld, Vera farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James et Alaqua Cox, mais qui est qui dans la nouvelle série de Disney +.

QUI EST QUI DANS « HAWKEYE » ?

1. JEREMY RENNER EST CLINT BARTON / HAWKEYE

Clint Barton est un maître archer, Avenger et ancien agent du SHIELD qui a fait ses débuts dans « Thor » avant d’apparaître dans trois des quatre films des Avengers. Dans la série de Disney +, assumera le rôle de mentor de Kate Bishop, qui deviendra la prochaine Hawkeye.

Jeremy Renner en Clint Barton / Hawkeye dans la mini-série MCU (Photo : Marvel Studios / Disney +)

2. HAILEE STEINFELD EST KATE BISHOP

Kate est une talentueuse archère de 22 ans qui est fan de Hawkeye et qui après l’avoir suivi longtemps devient sa protégée. Barton prend sur lui de l’entraîner à perpétuer l’héritage de Oeil de faucon.

Hailee Steinfeld dans le rôle de Kate Bishop dans « Hawkeye » (Photo : Marvel Studios / Disney +)

3. VERA FARMIGA EST ELEANOR BISHOP

Eleanor était la mère de Kate. Dans les bandes dessinées, Kate pensait que sa mère était morte, mais a découvert qu’elle était en vie et qu’elle se cachait, dirigeant la méchante Madame Masque contre sa propre fille. Donc, probablement dans « Oeil de fauconJ’étais aussi un méchant.

Vera Farmiga dans le rôle d’Eleanor Bishop dans « Hawkeye » (Photo : Marvel Studios / Disney +)

4. FRAIS DE FRA EST KAZI KAZIMIERCZAK / CLOWN

Kazi est un mercenaire associé à Maya López, connu sous le nom de The Clown. Dans les bandes dessinées, ses parents sont décédés alors qu’il était enfant et son ami est décédé peu de temps après, ce qui a conduit Kazi à devenir un meurtrier.

5. TONY DALTON EST JACK DUQUESNE / SWORDSMAN

Duquesne est le jeune mentor de Clint Barton, également connu sous le pseudonyme Swordsman. Dans les bandes dessinées Marvel, il était un méchant dans les bandes dessinées, mais il a également eu des moments héroïques.

6. ALAQUA COX EST MAYA LOPEZ / ECHO

Maya Lopez est l’assassin connu sous le nom d’Echo, elle assume l’ancien rôle de Ronin de Clint Barton dans les bandes dessinées. Wilson Fisk a tué son père et l’a entraînée à devenir un assassin. En découvrant la vérité, elle s’est retournée contre son entraîneur et est devenue une héroïne.

7. ZAHN MCCLARNON EST WILLIAM LOPEZ

William Lopez est le père de Maya Lopez, dans les bandes dessinées, son nom était Willie Lincoln et il travaillait pour Wilson Fisk en tant qu’exécuteur, mais le Kingpin a ordonné son assassinat, puis a pris Maya et l’a entraînée à devenir un assassin.

8. BRIAN D’ARCY JAMES EST DEREK BISHOP

Derek est le père de Kate et un riche philanthrope qui prend ses distances avec ses filles après la mort de sa femme.

9. FLORENCE PUGH COMME YELENA BELOVA / BLACK WIDOW

La sœur adoptive de Natasha Romanoff est une espionne et assassine hautement qualifiée dans la salle rouge. À cause de Valentina Allegra de Fontaine, elle s’en prend à Clint Barton pour venger la mort de Black Widow.

Florence Pugh sera de retour pour incarner Yelena Belova dans « Hawkeye » (Photo: Black Widow / Marvel)

Mais ils ne sont pas les seuls acteurs à apparaître dans « Oeil de faucon”.

Linda Cardellini comme Laura Barton

Ava Russo dans le rôle de Lila Barton

Ben Sakamoto dans le rôle de Cooper Barton

Cade Woodward dans le rôle de Nathaniel Barton

Jolt en tant que Lucky le chien pizza