« Hawkeye » : qui est Kate Bishop, l’héritière de Clint Barton

« Oeil de faucon« Se déroule dans un New York post-Blip, où l’ancien vengeur Clint Barton, alias Hawkeye, a une mission apparemment simple : retrouver sa famille pour Noël. Mais lorsqu’une menace émerge de son passé, Hawkeye s’associe à contrecœur avec Kate Bishop, une archère qualifiée de 22 ans et son fan numéro un, pour démêler un complot criminel.

La personne en charge de jouer ce nouveau personnage dans le Marvel Cinematic Universe (MCU) est Hailee Steinfeld, actrice de 24 ans acclamée par la critique et nominée aux Oscars pour son rôle de Mattie Ross dans l’adaptation de « True Grit » par les frères Coen.

Mais qui est Kate Bishop ? Quels sont leurs pouvoirs et leurs capacités ? Que lui arrive-t-il dans les comics Marvel ? Que savez-vous d’autre sur le personnage qui deviendra le prochain Oeil de faucon.

Hailee Steinfeld dans le rôle de Kate Bishop dans « Hawkeye » (Photo : Marvel Studios / Disney +)

QUI EST KATE BISHOP ?

Dans la série de Disney Plus, Kate évêque Jeune femme issue d’une famille aisée devenue fan de Clint Barton, elle se veut une autre héroïne avec un arc et des flèches, adoptant d’abord l’identité de Ronin puis combattant à ses côtés contre un complot criminel.

Katherine Elizabeth Bishop, créée par l’écrivain Allan Heinberg et l’artiste Jim Cheung, est apparue dans des bandes dessinées par de merveille dans « Young Avengers » # 1 (avril 2005). Elle est le troisième personnage et la première femme à prendre le nom de Oeil de faucon, d’après Clint Barton des Avengers et Wyatt McDonald de la Supreme Squad.

Après la mort de sa mère et les crimes de son père, Kate évêque Il a rejeté la richesse familiale et a suivi les traces de Clint Barton alors qu’on le croyait mort. Lorsqu’il faisait partie des Young Avengers, il a lui-même obtenu l’approbation de Captain America.

Après le retour de Clint, Kate le rejoint, déménage à Los Angeles et opère en tant que détective privé sans licence et héros à louer. Parfois, le lien entre eux est compliqué, mais ils se réconcilient toujours car elle considère Clint comme sa famille.

Parmi ses principaux alliés se trouvent ses anciens coéquipiers : Iron Lad, Hulkling, Wiccan, Speed, Miss America, Patriot, Prodigy, Stature, Vision, Noh-Varr et Loki. De plus, Kate est devenue une relation amoureuse avec Patriot et Noh-Varr tout en partageant un lien moins sérieux avec Speed.

Il est en très bons termes avec Wolverine, Honey Badger et Deadpool, et depuis l’ouverture de Hawkeye Investigations à Los Angeles, il s’est trouvé des amis comme Ramone et Johnny Watts, Quincy « Quinn » Bradford III et Mikka Nguyen.

Voici à quoi ressemble Kate Bishop, l’héritière de Clint Barton, dans les bandes dessinées Marvel (Photo: Marvel Comics)

POUVOIRS ET CAPACITÉS DE KATE BISHOP

Athlète habile

Experte en arts martiaux

L’un des meilleurs archers du monde

Épéiste experte

Violoncelliste

Expert dans l’utilisation des épées, arcs, flèches et matraques.

Force physique

Kate Bishop est l’une des meilleures archères au monde (Photo : Hawkeye / Marvel Studios / Disney +)

ARMES DE KATE BISHOP