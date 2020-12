« Hawkeye »: Qui est Kate Bishop, la compagne du super-héros de la série Disney +?

Cette semaine a commencé le tournage de « Hawkeye », une série qui fera partie du catalogue exclusif de Disney + dans les productions liées à MCU, pour être plus précis, sa phase 4. L’annonce provoquerait une agitation parmi les fans de bandes dessinées en faisant fuir que l’actrice et chanteuse Hailee Steinfeld Je serais en charge d’interpréter Kate évêque. Qui est-elle et pourquoi devrions-nous nous en réjouir?

Kate évêque aurait sa première apparition dans la bande dessinée en 2005 après la montée en puissance de Jeunes Avengers». Il convient de préciser qu’elle n’est pas la fille de Clint Barton, mais il a servi de remplacement dans les histoires imprimées après que le super-héros ait décidé de prendre sa retraite.

J’entends que certaines personnes ont des retraits de MCU. Je me sens déjà. Attendre, c’est dur je sais! Voici un petit quelque chose – une illustration de conception de concept que j’ai faite pour le prochain Hawkeye @disneyplus Montrer. Cela a été vu sur la featurette «Expanding the Universe» sur Disney + #oeil de faucon #katebishop pic.twitter.com/wDPGwJNNBQ – Parc Andy (@andyparkart)

3 août 2020





Kate Elle est la fille héritière du magnat de la publicité Derek Bishop, et devient un héros lorsque le mariage de sa sœur est attaqué par des criminels, contrôlant la situation grâce à ses capacités physiques innées. Elle rejoindrait Cassie Lang, fille de L’homme fourmi (que nous avons vu à l’adolescence dans ‘Avengers: Fin de partie‘), commençant ainsi son cheminement personnel pour devenir un héros.

Elle parviendrait à gagner sa place dans l’équipe quand ils étaient attaqués par Kang le conquérant. Évêque réussirait à y faire face en utilisant les matraques de Oiseau moqueur, l’épée de « Épéiste”Et l’arc de Oeil de faucon (qui a été cru mort à l’époque). Depuis ce moment Jeunes vengeurs ils l’accepteraient comme membre du groupe.

Photo: Marvel Comics



Clint refaire surface, maintenant avec l’identité de Ronin, et lors de la rencontre de ce nouveau Oeil de faucon, qui ne cherchait qu’à honorer l’héritage de son prédécesseur. Convaincu des intentions de la jeune fille et de son attachement au nom, il lui accorde officiellement son arc et l’approbation d’être connue sous ce pseudonyme.

Au fil des ans, à travers diverses histoires, les deux ont maintenu une relation étroite dans laquelle Barton s’est positionné comme un mentor pour Évêque, en vedette ensemble dans des titres comme « Tout nouveau Hawkeye« Et accessoirement gagner l’affection des fans.

Photo: Marvel Comics



En 2017, Évêque aurait son premier protagoniste dans les bandes dessinées de Merveille, sous la direction créative de Kelly Thompson Oui Léonard de Romero. Bien que le personnage ait relativement peu de temps en tant que personnage solo, sa bravoure, son charisme et son charme enfantin l’ont rendu extrêmement populaire auprès des lecteurs, il était donc évident de supposer qu’il ferait son apparition dans la série. MCU tôt ou tard.

« Avengers: Fin de partie« Scellé le sort de nombreux membres de la franchise, donc l’une des questions concernant la série de »Oeil de faucon« Il s’agit de savoir si la présence de Évêque indiquerait que Barton cherche à former ou non son remplaçant. Il a également été suggéré que cela pourrait être la première étape d’un possible film ou série sur « Jeunes vengeurs».