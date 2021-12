Hawkeye : qu’est-il réellement arrivé au Kingpin après le dernier épisode de la série

Les fans de l’univers cinématographique Marvel ont apprécié ce mercredi le dernier épisode de la série de Oeil de faucon sur le service de diffusion en continu Disney +. Il y a une semaine, il a été officiellement révélé que Vincent D’Onofrio est revenu jouer Kingpin, comme je l’avais déjà fait dans casse-cou, mais le grand public a été déconcerté par ce qui s’est passé dans la finale.

Le chapitre d’aujourd’hui, intitulé « Donc c’est Noël », a commencé par nous présenter directement Fisk Wilson, qui semble être de mèche avec Eleanor, la mère de Kate Bishop, depuis de nombreuses années pour une dette. On y découvre que la mère du protagoniste est celle qui a assassiné Armand Duquesne III, a piégé son fiancé Jack et a engagé la mafia pour éliminer Clint Barton.

Une fois qu’elle voit que Kate est impliquée, la femme essaie de rompre les liens avec Pivot central, mais celui-ci lui assure que ce ne sera pas facile du tout. Pendant ce temps, le méchant retrouve Maya Lopez, qui sait maintenant que son père est mort à cause de l’homme qui était son mentor et se retourne contre lui. Cependant, l’affaire avec Eleanor semble plus importante et il la poursuit pour continuer la relation.

Après une dispute avec Kate, Fisk Il parvient à s’échapper du magasin de jouets où avait eu lieu la rencontre et se dirige vers les camions mafieux qui l’attendaient. En guise de surprise, Maya réapparaît pour le confronter à la mort de son père et d’un instant à l’autre sortir une arme à feu et viser le personnage D’Onofrio. Écoute le bruit d’un coup de feuMais en même temps, la caméra monte et nous ne pouvons pas voir si quelqu’un a été blessé.

+ Qu’est-il arrivé à Kingpin ?

La grande question des fans est de savoir si Kingpin est mort dans cette dernière scène. Pour le moment, cela n’a pas été confirmé, bien que Il serait étrange que l’univers cinématographique Marvel accueille ce grand personnage pour seulement deux épisodes d’une série, on pense donc qu’il a survécu et fera partie d’autres projets de la franchise. Récemment, il est devenu connu que Charlie Cox reviendra en tant que Daredevil et étant le méchant principal de son histoire, il pourrait y avoir plus de chapitres à l’avenir, en plus de cela, il sera sûrement présent dans la série Echo sur Disney +.

