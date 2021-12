Hawkeye : Que signifie le camée de Yelena dans l’épisode 4 ?

Nouvelle ouverture mercredi pour la série Oeil de faucon sur le service de diffusion en continu Disney +, où les fans de l’univers cinématographique Marvel ont été témoins de moments émouvants. L’épisode de la date était celle qui avait le plus de liens avec le cinéma et de préférence avec Natasha Romanoff, nous avons donc également eu la présence de Elena après avoir vu dans Veuve noire.

L’apparition du personnage joué par Florence Pugh était très attendue par les fans, après la scène post-générique du film Avenger. Après son introduction au MCU et aux titres, nous voyons Valentina Allegra de Fontaine, joué par Julia Louis-Dreyfous, disant à la jeune femme que Clint Barton était responsable de la mort de sa sœur, alors maintenant elle irait après lui pour se venger.

+ Que s’est-il passé dans le chapitre 4 de Hawkeye ?

Comme nous savons, Oeil de faucon n’était pas responsable de la mort de Natasha, mais au lieu de cela, elle a lâché sa main pour se sacrifier dans Avengers : Fin de partie et obtenez ainsi la Pierre de l’Âme. Elena Il ne le sait pas, alors il vient à l’épisode pour attaquer Clint, bien que personne ne soit vraiment blessé par la situation et cela est dû en grande partie à Kate Bishop, qui a eu la chance de l’abattre avec un béguin, mais n’a pas. Parce que?

Dans les scènes précédentes, nous avons vu une conversation entre Barton et Bishop, dans laquelle elle lui a demandé quel avait été son meilleur coup, ce à quoi il a répondu : « Celui que je n’ai pas fait », faisant référence au moment où il a été embauché pour éliminer Romanoff. L’Avenger a pris la décision de ne pas le faire parce qu’il voulait sortir du monde des Black Widows. Pour en revenir au chapitre 4, Kate se tient face à face avec Yelena pour lui tirer une flèche, mais le parallélisme entre l’explication de Clint est complet après qu’elle n’ait pas pu le faire non plus..

Quand de Fontaine a dit à Yelena que Hawkeye était responsable de la mort de Natasha, nous savons que c’était dans l’intention de la manipuler, alors On pense que dans cette série il découvre la vérité et rejoint Kate et Clint, tout comme cela s’est passé entre les deux Avengers. Aussi, rappelons-nous qu’il y a un méchant derrière cette histoire et on dit qu’il est Pivot central, encore incarné par Vincent D’Onofrio. L’avant-dernier chapitre arrivera mercredi 15 décembre prochain et devrait « exploser Internet », selon TV Line.

Vous n’êtes toujours pas abonné à Disney+ pour accéder au contenu exclusif de Marvel ? Abonnez-vous dans ce lien. Tu ne le penses pas!

+ Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant :

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et ensuite vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂