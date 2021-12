Hawkeye : pourquoi Yelena utilise des noms complets lorsqu’elle fait référence à d’autres personnages

in

le Univers cinématographique Marvel Il traverse l’un de ses meilleurs moments en matière de premières. C’est qu’après le lancement mondial de Spider-Man : Pas de chemin à la maison laissera la barre très haute pour les prochaines productions, de Disney + la nouvelle série, Oeil de faucon, sait ne pas se laisser distancer. La stratégie? Incluez l’un des personnages les plus appréciés des fans de la franchise de super-héros : Elena Belova.

Interprétée par Florence pug, cette jeune femme est apparue pour la première fois dans Veuve noire, également sorti cette année. Son personnage – qui a rapidement conquis les fans – n’est autre que la soeur de Natasha Romanoff, le rôle iconique qui a incarné pendant quelques années Scarlett Johansson. La scène post-générique de ce film a laissé beaucoup à développer sur son histoire et cela a été repris dans le dernier spectacle de la compagnie de Kevin Feige.

Après le décès de sa sœur à la suite des événements de Avengers : Fin de partie, la nouvelle Black Widow cherche à se venger et son objectif principal est de mettre fin à la vie de Clint Barton (Jeremy Renner), le protagoniste de cette histoire. De cette façon, avec une apparition dans le quatrième épisode et une longue scène dans le cinquième chapitre, le personnage est réapparu pour expliquer quelle était sa fin à New York.

Mis à part son fort accent russe, il y avait quelque chose qui a attiré l’attention des abonnés Disney +. Est-ce que Yelena faisait constamment référence au reste des personnages en utilisant leur nom complet à plusieurs reprises. Kate évêque, Clint Barton et Natasha Romanoff ont même été mentionnés avec leurs noms de famille. Ce n’est pas un hasard! C’est qu’en plus de montrer à quel point vous connaissez l’identité de chacun d’eux, c’est une coutume russe.

Là, les noms sont composés de trois parties : nom, patronyme et nom de famille. Parler uniquement en mentionnant le prénom est automatiquement un signe de familiarité et de désinvolture. Pour Yelena Belova, son objectif est loin d’être : en dialoguant, elle veut faire preuve de formalité et faire comprendre qu’elle est une professionnelle venue remplir votre mission. Vous y arriverez ? Il s’agira d’attendre mercredi prochain pour voir la fin sur Disney+.

