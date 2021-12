Hawkeye : Pourquoi Ant-Man apparaît-il dans « Rogers : The Musical » ?

La première du premier épisode de « Hawkeye » a présenté une blague vraiment intelligente en mettant en vedette Clint Barton (Jeremy Renner) et ses fils dans une pièce de théâtre de Broadway intitulée « Rogers: The Musical », qui présentait une réinterprétation hilarante de la bataille de New York. contre les Chitauri.

La séquence a fait parler d’elle parmi les fans de MCU car il s’agit d’un hommage / parodie clair de la comédie musicale « Hamilton », se concentrant apparemment sur la vie et les réalisations de Steve Rogers / Captain America au rythme de « Save The City », un chanson composée par Marc Shaiman et Scott Witman, connus pour leur travail sur la pièce « Hairspray ».

La série mettra en vedette l’agacement évident de Barton face aux paroles et au numéro de danse luxuriant, en particulier lorsque la pièce présente Ant-Man / Scott Lang comme une partie importante de la bataille, alors qu’il n’était même pas présent à cet endroit.

Lors d’une récente conversation avec Comicbook.com, Shaiman et Witman ont expliqué pourquoi Ant-Man a été inclus dans cette séquence, notant que le personnage faisait partie des exigences de Marvel Studios. Shaiman précise que parmi eux figuraient également « tesseract », « shwarma » ou « chitauri ».

« Ils voulaient marquer la bataille de New York. Ils nous ont demandé d’inclure Ant-Man parce qu’ils voulaient quelque chose avec lequel Clint s’assoirait dans le public et penserait ‘Attendez, il n’était pas là. Pourquoi est-il dans la série ?’ C’est l’exemple, pour nous deux, de son humour », a commenté le compositeur.

Malgré l’intention de créer une chanson digne de n’importe quelle comédie musicale de Broadway, Shaiman note que le but derrière ce numéro musical était de terrifier Clint pendant la séquence. La mission serait remplie lorsque la série présenterait le personnage se sentant mal à l’aise en voyant Black Widow dans la pièce, en plus de recevoir le salut d’une fille déguisée en elle, en plus du message « Thanos avait raison » écrit dans la salle de bain du théâtre.