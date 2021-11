Hawkeye : les comics qui ont inspiré la série Marvel

Avant la fin du mois, le seul Vengeur qui n’a pas de film solo atteindra la rédemption avec sa propre série de Disney+. Applaudissements pour Oeil de faucon! Jérémy Renner jouera dans cette entrée avec l’archer le plus précis de la Univers cinématographique Marvel. Les fans de MCU sont enthousiasmés par l’entrée dans la phase 4 de cette marque qui élargit les horizons en introduisant un nouveau personnage : Kate Bishop (Hailee Steinfeld).

Le producteur exécutif de l’émission, Trinh Tran, a confirmé que l’arc de bande dessinée conçu par les artistes Matt Fraction et David Aja est l’inspiration la plus importante pour le nouveau spectacle: « Ce style et ce ton sont ce vers quoi nous gravitons en ce moment », en référence aux romans graphiques du duo présentés en 2012. Ces chiffres avaient de l’humour et montraient même le quotidien de Clint avec des exemples comme lui essayant de dormir seul avec ses pensées. Profond!

Les romans graphiques qui ont inspiré la série Hawkeye

Tran a assuré que Hawkeye et Kate Bishop Ils sont prêts à être les meilleurs compagnons de l’aventure qu’ils partageront : « Une fois qu’ils se rencontrent et commencent ce voyage ensemble, ils peuvent accomplir tellement de choses! », a déclaré l’exécutif. Clint Barton va devoir suspendre ses festivités de Noël en famille maintenant que son passé de justicier le rattrape.

Le protagoniste de Spider-Man : dans le Spider-Verse et Bourdon, Hailee Steinfeld, a de bonnes chances d’assumer le rôle de Oeil de faucon une fois il Vengeur prendre sa retraite. En ce sens, l’actrice veut être préparée de la meilleure façon possible pour le rôle. Elle a passé des heures à s’entraîner à l’arc et à la flèche ainsi qu’à observer les professionnels de cette discipline. Beaucoup de choses ont été consacrées au développement de cette compétence !

«Je voulais que ce soit une seconde nature au moment où je suis arrivé à Atlanta et j’ai filmé. Une fois que je suis tombé sur Jeremy, il m’a dit que nous n’allions pas tirer une seule flèche. C’est tout CGI ! Cependant, j’étais reconnaissant de maîtriser les mécanismes de cette discipline « , a exprimé l’actrice. Oeil de faucon sera diffusé mercredi prochain 24 novembre.

