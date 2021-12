Hawkeye : le méchant le plus attendu est arrivé et les fans de Marvel sont devenus fous

Mercredi spécial pour l’univers cinématographique Marvel, car ce jour-là, le film tant attendu sortira en salles Spider-Man : Pas de chemin à la maison, mais avant un nouvel épisode de la série de Oeil de faucon sur le service de diffusion en continu Disney +. Encore une fois, nous avons eu de grandes révélations dans l’intrigue et un retour que tous les fans voulaient voir.

Le chapitre commence en 2018 avec Elena Belova essayant de ramener les agents de Black Widow à la normale, mais on a vite découvert que la jeune femme faisait partie des millions de personnes qui ont disparu après le snap de Thanos dans Avengers : guerre à l’infini et revient dans le monde 5 ans plus tard, alors il apprend brutalement la mort de sa sœur, Natasha Romanoff. Déjà dans le présent, on la voit aller chasser Clint Barton, après que Valentina Allegra de Fontaine lui ait dit qu’il était responsable.

Kate évêque Il rentre chez lui après que l’ancien Avenger lui ait dit de ne pas se rapprocher de ses problèmes, mais continue inévitablement dans le match. Elle dit à sa mère que son fiancé, Jack, a une société écran avec laquelle il commet des crimes et dans une scène, nous voyons que la police l’emmène, bien que l’homme mentionne qu’il reviendra pour la fête de Noël. Plus tard, il a une conversation avec Yelena dans laquelle ils parlent franchement de ce qui s’est passé.

L’épisode s’intitule « Ronin », puisque nous voyons Barton en utilisant son costume de personnage et son épée face Maya. Il parvient à la renverser et a l’opportunité de l’assassiner, mais avant qu’il ne laisse voir son visage et mentionne que son patron est celui qui a donné l’ordre à son père de mourir, alors maintenant il entrera dans une zone de confusion concernant les gens autour de lui.

Une fois de retour à la maison, Kate reçoit un message inconnu, qui est censé être celui de Yelena : « J’ai découvert qui m’a engagé. Eleanor Bishop. Je pensais que tu méritais de le savoir., joint à une photographie : sa mère avec Kingpin, rejoué par Vincent D’Onofrio, comme il l’avait fait dans la série casse-cou. « C’est le gars qui m’a inquiété tout ce temps. »dit Clint. Les fans se sont déchaînés avec son apparence!

+ Réactions des fans à Kingpin sur Hawkeye

