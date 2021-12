Hawkeye : le 5ème épisode ramène enfin un personnage important au MCU !

Attention, spoilers : Celui sorti aujourd’hui 5ème épisode de Hawkeye tenu pour nos deux héros Clint Barton et Kate Évêque toutes sortes de surprises en magasin. Le big bang, cependant, ne suit que dans les derniers instants de l’épisode, car ils ramènent un personnage important sur la scène Univers cinématographique Marvel.

Hawkeye : Le grand méchant de la série MCU se dévoile

Mais revenons d’abord en arrière : dans l’épisode précédent, comme on le sait, nos deux héros ne faisaient qu’un femme inconnue d’eux attaqué qui a visé la tête du membre des Avengers. Comme on le sait, c’était Elena Belova, la petite « soeur » de Black Widow.

Dans le 5ème épisode, Yelena équipe désormais Kate dans son appartement évasé une visite surpriselui parler de Hawkeye. Elle essaie de convaincre notre jeune héroïne que Clint Barton n’est ni l’homme ni le hérosqu’elle et le reste du monde semblent voir en lui. Peu de temps après, elle disparaît pour quelques recherches employer. Kate semble avoir suscité des doutes en elle. Comme on le voit à la fin de l’épisode, Yelena a découvert qui les a mis sur Hawkeye et peu de temps après, elle envoie également cette information à Kate : Évêque Éléonore, la mère de notre protagoniste !

Mais elle ne semble pas viser uniquement le membre des Avengers, car elle se tient à côté de l’une des photos. Wilson Fisk alias le Kingpin (Vincent D’Onofrio), l’un des chefs de gang les plus puissants de New York. Toutes les rumeurs et théories de ces derniers mois se sont donc réalisées : le méchant de « Marvel’s Daredevil » est en fait officiellement de retour dans l’univers cinématographique Marvel et cela trois ans après l’annulation de la série Netflix.

La cheville ouvrière est de retour ! © Marvel Studios / Disney

Cela devrait préparer le terrain pour un plus gros concert des méchants dans la finale de la série MCU. Reste à voir dans quelle mesure cela sera réellement. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un développement extrêmement excitant car vous pourriez frapper le Kingpin plus de personnages Marvel des productions Netflix Suivre.

Les nouveaux épisodes de « Hawkeye » commencent dans ce pays tous les mercredis à 9h exclusif à Disney Plus.