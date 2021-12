Hawkeye est le projet le plus sanglant du MCU à ce jour

Avec un nombre impressionnant de tués de plus de 50, la série Disney+ Hawkeye est devenue le projet le plus sanglant de Marvel à ce jour.

Il était une fois, les films de super-héros étaient prudents quant à leur niveau de violence car ils étaient commercialisés en pensant aux enfants, où votre héros préféré pouvait faire six tours avec un méchant et sortir de l’autre côté sans une égratignure. Cependant, au cours des deux dernières décennies, les goûts de Christopher Nolan Trilogie de Batman, et de nombreux films MCU ont vu les niveaux de violence augmenter. Quand il s’agit de la série Disney+ Oeil de faucon, Marvel a encore repoussé les limites avec ce qui s’est avéré être leur projet le plus sanglant à ce jour.

Avec le dernier épisode de Oeil de faucon étant arrivé sur la plate-forme, le nombre total de victimes a dépassé toutes les entrées précédentes dans le MCU, y compris les goûts de Homme de fer et Capitaine Amérique pour les morts à l’écran. Considérant Oeil de faucon est l’une des séries les plus ancrées du MCU, il n’est probablement pas surprenant que tant de personnes rencontrent leur créateur à la fin de l’une des flèches tirées par Clint Barton ou Kate Bishop, en particulier en tenant compte du passé de Barton Ronin. Alors, comment le décompte s’accumule-t-il dans la série?

Après la mort d’Armand Duquesne dans le premier épisode, ce n’est que dans l’épisode trois que les corps commencent vraiment à s’empiler après que Clint et Kate doivent se sortir d’une situation avec la mafia des survêtements qui voit un certain nombre de voyous pris vers le bas avant qu’une explosion de fourgon n’en élimine quelques autres. L’épisode trois contient également un flash-back sur les jours Ronin de Clint, qui contient un certain nombre de décès supplémentaires aux mains du justicier. Cependant, l’arrivée de l’épisode final fait vraiment grimper les chiffres alors que les protagonistes éliminent des dizaines de survêtements qui reçoivent l’ordre de Kingpin de tuer Barton ainsi que Kate et Eleanor Bishop. Avec plusieurs impasses et la fusillade de Kingpin lui-même – bien que nous soyons à peu près sûrs que le chef du crime aura survécu à la tentative de Maya Lopez de le tuer – le décompte final des corps se situe quelque part autour de 50-55.





Le MCU a fixé un rythme précoce pour les décès qu’ils étaient prêts à mettre à l’écran avec Homme de fer en 2008, qui a vu Tony Stark tuer environ 35 personnes d’un coup alors qu’il s’échappait des Dix Anneaux, et Bucky Barnes alors que le Soldat de l’Hiver avait éliminé environ 45 personnes à l’écran, donc le nombre élevé de morts n’est pas nouveau pour Marvel en cours narratif, mais vu que la plupart du temps du Soldat de l’Hiver a été passé en tant que méchant pendant ses jours de meurtre, Oeil de faucon est certainement bien au-dessus des autres personnages MCU pour éliminer des gens plutôt que des robots, des extraterrestres et de nombreux monstres qui ont pris fin au cours Guerre de l’infini et Fin du jeu.

Avec de nombreux films et séries MCU traitant davantage de magie et de sorcellerie, il pourrait bien s’écouler un certain temps avant que nous voyions un nombre de corps humain aussi élevé que Oeil de faucon encore une fois, mais avec beaucoup de nouveaux projets en route depuis Marvel, il y a toujours de la place pour grandir même si la population de méchants diminue.









