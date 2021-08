Hawkeye : En quoi ressemble-t-il au personnage d’Arrow ?

La série Flèche raconte l’histoire du millionnaire Olivier Reine, interpreté par Stephen amell, et comment, après s’être échoué sur une île, il est formé comme archer expert et retourne à Starling City dans une juste croisade qui le changera à jamais. Le spectacle a cédé la place à un croisement de personnages que les fans appelaient le arrowverse. De cette façon, l’archer habile a rencontré des héros tels que Éclat, Super Girl, Constantin Oui Batwoman.

Oeil de faucon, dans le Univers cinématographique Marvel, a fait ses débuts avec une petite apparition dans le film original Thor. Puis ce fut au tour des entrées dans la franchise des Vengeurs. C’est aussi un archer expertBien que les films n’entrent pas dans les détails sur la formation des personnages. On sait qu’il a eu une carrière d’espion aux côtés Veuve noire.

Flèche et Hawkeye : similitudes







Flèche et Hawkeye Ils ont des capacités et des caractéristiques similaires telles que leurs tenues, la capacité avec un arc et des flèches, le leadership et la stratégie. Cependant, ils maintiennent également des différences. Olivier Reine Il est millionnaire et probablement plus précis avec l’arc que Oeil de faucon. Clint Barton est plus qualifié que son homologue de CC au corps à corps, en plus d’être un espion expert prêt à infiltrer n’importe quelle organisation.

Découvrez la prochaine première de la série de Hawkeye sur Disney + le 24 novembre, l’interprète de Flèche, Stephen amell, lui a laissé un message plein d’esprit sur Twitter : « Les gardiens gauchers méritent un coup à la télé ». Bien sûr, dans les bandes dessinées Oeil de faucon il est droitier, mais Jérémy Renner Il est gaucher et il l’interprète ainsi dans le MCU.

Les romans graphiques ont traversé le Vengeurs avec la Justice League et lors de cette réunion, il y avait une chance de voir les archers les plus précis des deux univers se rencontrer. La compétition entre les deux s’est imposée naturellement jusqu’à ce que « ennuyer » à ses coéquipiers. Selon vous, qui gagne entre Oeil de faucon Oui Flèche? Sûrement des fans qui soutiennent toujours leur personnage préféré !

