Hawkeye donne-t-il au Kingpin de Vincent D’Onofrio un redémarrage en douceur?

Les rumeurs selon lesquelles Vincent D’Onofrio reprendra le rôle de Wilson Fisk AKA Kingpin dans la prochaine série Disney+ H awkeye ne ralentira tout simplement pas, un nouveau rapport révélant désormais plusieurs détails de son retour. Venant avec l’aimable autorisation de The Cosmic Circus (qui a laissé tomber quelques scoops fiables ces derniers temps), la rumeur prétend que non seulement D’Onofrio jouera le rôle de The Kingpin, mais que le H La version awkeye du personnage sera « un peu » plus grande que nature « que vous ne vous en souveniez ».

Décrivant en outre The Kingpin comme étant « grand et responsable », le rapport affirme que le personnage subira un « redémarrage en douceur » dans Oeil de faucon, lui permettant de s’intégrer correctement dans l’univers cinématographique Marvel. Alors, ne vous attendez pas à le voir fracasser le crâne de quelqu’un avec une portière de voiture de si tôt.

Bien que ces détails semblent un peu vagues, ils viennent juste après la bande-annonce de Hawkeye, après quoi Vincent D’Onofrio a alimenté la rumeur en tweetant un court poème sur un chien à trois pattes. « Le chien à trois pattes. run’n, jump’n et avec un incroyable cas de tortillements », lit-on dans le message. « Ce chien ne demande pas pitié. Ce chien nous regarde. Veut savoir ce qui va suivre. Tête inclinée il dit. Où devons-nous aller, que devons-nous faire? Pourquoi attendons-nous? Je me dis. Ce chien est droit. » Bien que ce soit loin de confirmer qu’il fera ses débuts dans le MCU en tant que Fisk dans H awkeye, le moment est difficile à ignorer, beaucoup spéculant que le poème fait référence au plus récent acolyte de Clint Barton, Lucky the Pizza Dog.

Vincent D’Onofrio n’a pas hésité à dire qu’il était impatient de voir The Kingpin faire son retour, l’acteur ayant répondu aux rumeurs antérieures sur le retour du personnage dans le passé. Répondant à un article sur son point de vue sur le personnage et s’il reviendra, D’Onofrio a déclaré: « Vous sous-estimez @marvel’s Fisk. Ne sous-estimez jamais un méchant motivé par sa vie intérieure … vous savez qu’au fond de votre cœur, tout peut arriver. »

Les rumeurs de Vincent D’Onofrio reprenant le rôle de The Kingpin vient au milieu de nouvelles rumeurs sur le retour de plusieurs des personnages de Netflix Marvel. Malgré de nombreux démentis et refoulements, les spéculations continuent de circuler selon lesquelles Charlie Cox s’habillera à nouveau comme casse-cou dans la suite à venir Spider-Man : Pas de chemin à la maison, certains rapports affirmant même que l’acteur avait été repéré sur le plateau. Aux côtés des rivaux de Hell’s Kitchen, il y a également eu des rumeurs selon lesquelles Krysten Ritter reprendrait le rôle de Jessica Jones dans la série Disney+, Elle-Hulk.

Le synopsis officiel de Oeil de faucon lit; « Disney+ et Marvel Studios vous invitent à une escapade de vacances inattendue avec Hawkeye, une nouvelle série se déroulant dans la ville de New York post-blip. L’ancien Avenger Clint Barton a une mission apparemment simple : retrouver sa famille pour Noël. Possible ? Peut-être avec le l’aide de Kate Bishop, une archère de 22 ans qui rêve de devenir un super-héros. Les deux sont obligés de travailler ensemble lorsqu’une présence du passé de Barton menace de faire dérailler bien plus que l’esprit de fête. »

H awkeye devrait faire sa première sur Disney + le 24 novembre 2021 et comprendra six épisodes, se terminant le 29 décembre. Cela nous vient de The Cosmic Circus.

Sujets : il de faucon