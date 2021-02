Hawkeye: des photos du plateau montrent Kate Bishop en action

Le travail de tournage de la série « Oeil de faucon”Continuer à avoir lieu dans la ville de Atlanta. Maintenant que la production a commencé à travailler sur des décors extérieurs, de nouvelles images du tournage ont commencé à émerger. Ces derniers aperçus présentent Hailee Steinfeld portant la tenue violette caractéristique de Kate Bishop, armé de son arc.

Les images partagées par le portail Justjared ils montrent l’actrice dans une position de tir pointant vers le bas à partir de ce qui semble être une position en hauteur. L’absence de flèche dans l’arc pourrait signifier que vous répétez un plan important ou qu’il sera ajouté en post-production.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Brooklyn Nine-Nine: Tournage de la huitième saison bientôt

En plus de ces images, on peut également observer Steinfeld près de Jeremy Renner à l’arrière d’une voiture, bien qu’il ne soit pas tout à fait clair si elle fait également partie de l’une des séquences ou si le duo ne se reposait que pendant le tournage de la série.

Comme d’autres productions de merveille, « Oeil de faucon« Présentera un casting étoilé dans lequel Steinfeld Oui Renner partagera des crédits avec Vera Fermiga (qui jouera Elanor Bishop), Frais de Fra (Le clown), Tony Dalton (Swordsman) et Alaqua cox (Chassèrent). On s’attend également à ce que Florence Pugh faites votre apparition comme Yelena Belova, personnage dans lequel il a joué « Veuve noire».

Bien que le rôle de Steinfeld dans la MCU Il aurait déjà été divulgué bien avant sa confirmation lors de la présentation aux investisseurs de Disney, l’actrice assure que l’isolement pendant la pandémie a été un facteur déterminant pour ne rien révéler sur le sujet aux médias ou aux proches et connaissances.

Je partagerais également une grande excitation et un enthousiasme à l’idée d’appartenir à la MCU et avoir l’opportunité de développer l’un des personnages les plus appréciés des fans de merveille Des bandes dessinées, en particulier ceux de « Jeunes vengeurs».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Gina Carano est renvoyée du « Mandalorian »

Trinh tran, producteur de la série, anticiperait les fans de la MCU lors de la présentation du projet qu’il aura le même niveau de production et d’émotion que l’on pourrait attendre dans l’un des films de Studios Marvel. « Oeil de faucon« Jusqu’à présent, il n’y a pas de date de sortie prévue.